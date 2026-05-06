Versiones contradictorias del detenido en Carballiño y su pareja que se precipitó desde un tercer piso

Un hombre fue detenido ayer en Carballiño por la Guardia Civil después de que su pareja se precipitase desde un tercer piso. Los hechos ocurrieron la madrugada del martes, sobre la 1,30 horas, en la calle Curros Enríquez y fue una testigo la que alertó de lo sucedido. Hasta el lugar de los hechos se trasladaron agentes de la Guardia Civil y de la Policía Local del municipio, así como sanitarios.

Fuentes consultadas por este periódico explican que la mujer, de 40 años y originaria de México, se encontraba consciente y era capaz de hablar, aunque presentaba importantes lesiones. Por ello, fue trasladada hasta el Complexo Universitario de Ourense, donde en la tarde de ayer permanecía ingresada en estado grave, aunque fuera de peligro. Ni en el piso ni en la calle estaba su pareja cuando llegaron los agentes.

Según fuentes consultadas, la mujer manifestó que fue su pareja la culpable de su caída. Los agentes detuvieron al hombre, de 26 años y nacionalidad peruana, quien negó los hechos y dio una versión completamente distinta. Él explicó que no se encontraba en el domicilio en el momento de los hechos, ya que se había ido previamente tras discutir con su compañera sentimental. Su versión ha sido corroborada por testigos, que señalaron que lo vieron fuera de casa antes de que se produjese la caída.

La Guardia Civil ha abierto una investigación para determinar cómo se produjo la caída y si tras la misma se encuentra o no el hombre detenido. La instrucción de la causa la lleva el Tribunal de Instancia de Ourense, donde están centralizados los casos de violencia de género de la provincia, a excepción de O Barco y Trives.