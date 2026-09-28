Detenido un hombre por matar presuntamente a su pareja en Benidorm y ocultar el cadáver

La Policía Nacional ha detenido a tres hombres en Benidorm (Alicante) por su presunta implicación en la muerte de una mujer de unos 33 años, cuyo cadáver fue localizado en una zona de campo entre esta localidad y Finestrat. Uno de los arrestados está acusado de acabar con la vida de su pareja sentimental, mientras que los otros dos habrían colaborado en el traslado y ocultación del cuerpo.

Los detenidos tienen 30, 40 y 45 años, según ha informado este lunes la Policía Nacional. Por el momento, no constaban antecedentes previos por violencia de género entre la víctima y el presunto autor del crimen, ambos de origen brasileño.

Dos hombres acudieron a comisaría para informar del crimen

La investigación comenzó cuando dos varones se presentaron en la Comisaría de Benidorm y comunicaron que un conocido les había confesado que habría matado a su pareja durante una discusión utilizando un arma blanca. Según su declaración, tras conocer lo sucedido acudieron al domicilio del supuesto autor, donde comprobaron los hechos. Posteriormente, y ante las presuntas amenazas que este les habría dirigido, colaboraron de alguna manera en el traslado del cadáver hasta una zona rural situada entre Benidorm y Finestrat.

Tras recibir esta información, la Policía Nacional activó el protocolo de delitos violentos y desplegó un dispositivo en el que participaron unidades de Seguridad Ciudadana, Policía Judicial y Policía Científica.

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Los agentes localizaron el cuerpo sin vida de la mujer en el lugar señalado. Aunque todavía está pendiente la identificación oficial del cadáver, los investigadores consideran que podría tratarse de la pareja sentimental del principal sospechoso.

Las primeras pesquisas apuntan a que el presunto autor acabó con la vida de la mujer en su domicilio y posteriormente intentó deshacerse del cuerpo con la colaboración de los otros dos hombres. Según la investigación policial, uno de los sospechosos habría facilitado su vehículo para transportar el cadáver, mientras que el otro habría participado directamente en su desplazamiento.

Investigan si se trata de un crimen de violencia de género

La Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género ha anunciado que está recabando información sobre este fallecimiento para determinar si se trata de un asesinato machista.

La Policía Nacional mantiene abierta la investigación para esclarecer completamente las circunstancias del crimen y confirmar oficialmente la identidad de la víctima.

Los tres detenidos serán puestos a disposición de los juzgados de instrucción de guardia de Benidorm en las próximas horas, una vez concluidas las correspondientes diligencias policiales.