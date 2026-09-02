Exigen medidas contra dos trabajadores del Sexto Instituto por presuntas agresiones machistas

A falta de una semana para empezar las clases, la Marcha Mundial das Mulleres organizó ayer delante de la delegación territorial da Consellería de Educación en Ourense una concentración para reclamar que se tomen medidas contra dos trabajadores del IES Julio Prieto Nespereira, un profesor y otro no docente, que, según denuncian, han cometido agresiones machistas.

Lo hicieron portando folletos en los que se pide espacios educativos libres de violencia machista. Ante la situación que denuncian, reclaman una respuesta de las administraciones, ya que por el momento no acudieron a la vía penal para proteger a las víctimas.

“Sabemos que estas situacións deron lugar á apertura dos correspondentes expedientes por parte de inspección educativa”, explicó ayer Antía Pousa, de la Marcha Mundial das Mulleres. Sin embargo, no se fían y temen que la administración busque “botar terra co tempo” aprovechando el largo periodo vacacional.

Fuentes consultadas atribuyen a un trabajador no docente comentarios de carácter sexual. De esta forma, relatan que le habría dicho a dos alumnos: “Sodes parella? Quen é o activo e quen o pasivo?”. En otra ocasión, a dos alumnas que iban disfrazados con un corsé presuntamente les comentó: “Xa podíades vir así todos os días, que a min encantaríame”.

Protesta de la Marcha Mundial das Mulleres frente a la delegación territorial da Consellería de Educación. | LUCÍA OTERO

“Non sabemos nada”

“Aquí estamos de novo, sen saber absolutamente nada do que aconteceu con estes expedientes. O que temos case seguro é que estes señores se van a reincorporar ao seu posto de traballo como se nada tivera sucedido”, apuntó Pousa, quien estuvo acompañada de familiares de las víctimas.

Por ello, piden transparencia sobre qué hizo inspección educativa en este tiempo, qué tiene pensado hacer la jefatura territorial, cuál es el conocimiento que tiene de esta situación la Consellería y qué garantía hay de que las alumnas estén seguras en el centro educativo.

“Estas crianzas están sendo obrigadas a acudir cada día a estas aulas e a estes corredoiros, e a estes pasillos, e a estes espazos onde están sendo agredidas e violentadas”, afirmó Pousa, que apuntó a que hay varias víctimas.

En consecuencia, entienden que se tienen que tomar medidas cautelares y que después el expediente administrativo siga su curso. Además, señalan que han contado con el apoyo de otros docentes del IES Julio Prieto Nespereira. “Iso é moi valente cando sabemos que é o seu espazo de traballo e que teñen que acudir diariamente aí e tamén soportar a violencia por parte dos compañeiros e das compañeiras, e da propia inspección educativa ás veces”, aseguró Pousa.

El objetivo ayer era conseguir que los atendiesen los profesionales de inspección educativa, pero no lo consiguieron.