Detenido un hombre en Pamplona tras la muerte de una mujer al precipitarse de una terraza

Una agente de la Policía Nacional junto a su vehículo.

Un hombre fue detenido este domingo, 12 de abril, en Pamplona tras la muerte de una mujer de 37 años. La mujer se precipitó de una terraza la madrugada del domingo en el barrio de San Jorge. A su llegada al lugar de los hechos los servicios de emergencia no pudieron hacer nada por salvarle la vida.

El detenido tenía una orden de alejamiento que había quebrantado. La Policía está investigando si la muerte de la mujer de 37 años fue accidental o el detenido tiene algo que ver en el suceso.

De confirmarse la implicación del hombre en la muerte, esta sería la décimo séptima víctima de violencia machista durante 2026 en España.

A la Primera señal de malos tratos, llama, 016. No esperes a que la violencia de género deje esta señal", presenta el servicio telefónico 016, de información y asesoramiento jurídico en materia de violencia de género.

El 016 es el número telefónico de información, asesoramiento jurídico y de atención psicosocial inmediata a todas las formas de violencia de género

Es gratuito, confidencial, está disponible 24 horas y no deja rastro en la factura (aunque sí puede quedar constancia en el registro de llamadas del teléfono, de donde se puede borrar)

Está destinado a mujeres víctimas de violencia de género u otros tipos de violencia sexual y a las personas de su entorno que quieran informarse