Detenido un hombre como presunto asesino a machetazos de su expareja en Córdoba

Un hombre fue detenido este lunes, 13 de abril, como presunto autor del asesinato a machetazos de su expareja en el portal de su vivienda en Córdoba. El detenido presuntamente acorraló y asestó varios golpes de machete a la víctima de 64 años en la puerta de su casa además de rociar el lugar con gas pimienta.

Los servicios de emergencia recibieron a las 9:08 horas un aviso sobre la presencia del cuerpo de la víctima sin vida en el portal. Hasta el lugar se desplazaron bomberos, Policía Nacional y 061. La Policía Nacional llevó a cabo la detención del hombre que se encontraba inscrito en el sistema Viogen.

De hecho, según ha informado en su perfil oficial de `X` la Delegación del Gobierno en Andalucía, está recabando datos del asesinato, por presunta violencia de género, de una mujer en la provincia de Córdoba.

De confirmarse el asesinato machista, esta sería la décimo sexta mujer asesinada por violencia de género en lo que va de 2026.

A la Primera señal de malos tratos, llama, 016. No esperes a que la violencia de género deje esta señal", presenta el servicio telefónico 016, de información y asesoramiento jurídico en materia de violencia de género.

El 016 es el número telefónico de información, asesoramiento jurídico y de atención psicosocial inmediata a todas las formas de violencia de género

Es gratuito, confidencial, está disponible 24 horas y no deja rastro en la factura (aunque sí puede quedar constancia en el registro de llamadas del teléfono, de donde se puede borrar)

Está destinado a mujeres víctimas de violencia de género u otros tipos de violencia sexual y a las personas de su entorno que quieran informarse.