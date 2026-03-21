Se investiga como posible asesinato machista la muerte una mujer a tiros y el agresor se suicida en Zaragoza

Imagen de archivo de un coche de la Policía Nacional.

Una mujer ha fallecido este sábado por la mañana tras recibir varios disparos en la calle Cardenal Cisneros, en el barrio de Las Fuentes de Zaragoza, en un suceso ocurrido alrededor de las 9:20 h. El presunto autor, un hombre, se suicidó tras dispararle, según informaron fuentes de la Delegación del Gobierno en Aragón.

Hasta el lugar se desplazaron efectivos de la Policía Nacional, incluidos agentes de Seguridad Ciudadana y del Grupo de Homicidios, así como servicios sanitarios. La zona permanece acordonada mientras se desarrollan las primeras diligencias para esclarecer los hechos.

De acuerdo con testimonios presenciales, la víctima y el agresor formaban una pareja que acababa de salir de un establecimiento cercano cuando se produjo el tiroteo. La comitiva judicial, encabezada por el juez de guardia, se trasladó al lugar para proceder al levantamiento del cadáver e iniciar las actuaciones correspondientes.

El delegado del Gobierno en Aragón, Fernando Beltrán, se desplazó al lugar mientras se investiga la relación entre ambos fallecidos para determinar si se trata de un nuevo crimen machista. Por el momento, no se han facilitado más detalles oficiales sobre la identidad de las víctimas.

La comunidad del barrio y vecinos del entorno permanecen consternados ante este suceso y bajo una fuerte presencia policial.

A la Primera señal de malos tratos, llama, 016. No esperes a que la violencia de género deje esta señal", presenta el servicio telefónico 016, de información y asesoramiento jurídico en materia de violencia de género.

El 016 es el número telefónico de información, asesoramiento jurídico y de atención psicosocial inmediata a todas las formas de violencia de género.

Es gratuito, confidencial, está disponible 24 horas y no deja rastro en la factura (aunque sí puede quedar constancia en el registro de llamadas del teléfono, de donde se puede borrar).

Está destinado a mujeres víctimas de violencia de género u otros tipos de violencia sexual y a las personas de su entorno que quieran informarse.