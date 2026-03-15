Detenido un hombre como presunto autor del asesinato machista de su pareja en Cantabria

Un hombre de 52 años fue detenido este domingo como el presunto autor del asesinato machista de su pareja de 64 años en la localidad de Pedreña, Cantabria.

La Guardia Civil llevó a cabo la detención una vez realizada la autopsia que determinó que la mujer murió por un hecho violento. Fue el detenido quien dio el aviso de haber encontrado muerta a su mujer en su domicilio.

Según ha informado la Delegación del Gobierno, no constan denuncias previas por violencia de género entre ellos, pero el detenido, de nacionalidad española, tiene antecedentes previos por casos de violencia de género con otras mujeres.

Desde la Delegación del Gobierno en Cantabria ya se ha dado traslado de la información recabada hasta el momento sobre este presunto asesinato machista al Ministerio de Igualdad del Gobierno de España.

En caso de confirmarse este asesinato machista serían 12 las mujeres asesinadas en España en lo que va de 2026.

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