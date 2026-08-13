Detenido un hombre como presunto autor del incendio en Las Peñas de Riglos, Huesca

La Guardia Civil ha detenido a un hombre de 28 años por su posible implicación en el incendio forestal de Las Peñas de Riglos (Huesca), declarado el pasado lunes. El arresto ha sido practicado por agentes del Seprona, que mantienen abierta la investigación para esclarecer las circunstancias en las que se inició el fuego.

Los agentes han localizado además un acopio de materiales de construcción procedentes de las obras de la carretera A-132 en el punto de origen del incendio, que podría estar relacionado con el inicio de las llamas. La Guardia Civil no ha precisado por el momento si se investiga una posible negligencia o un incendio intencionado, a la espera de que avance la investigación.

Mientras se esclarecen los hechos, el incendio continúa activo y permanece en Situación Operativa 2, con la Unidad Militar de Emergencias (UME) desplegada. La superficie afectada alcanza ya de forma provisional las 5.705 hectáreas.

Las llamas amenazan San Juan de la Peña

La principal preocupación de los equipos de extinción se centra en evitar que el fuego alcance el entorno protegido del Paisaje Protegido de San Juan de la Peña y Monte Oroel, una zona de gran valor natural y patrimonial en la que se encuentra el histórico Monasterio de San Juan de la Peña.

El operativo afrontó durante la noche una situación "muy complicada", con cientos de efectivos trabajando para consolidar las líneas de defensa y frenar nuevos avances del fuego. También preocupa la evolución de las llamas hacia Puente la Reina de Jaca.

Para este jueves está previsto un importante refuerzo de los medios de extinción. El Gobierno de Aragón espera contar con cerca de 30 medios aéreos procedentes de Navarra, Cataluña, Comunidad Valenciana y Castilla y León, además de recursos del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.

Las condiciones meteorológicas también mantienen en alerta al dispositivo, especialmente ante la previsión de vientos con rachas de hasta 50 kilómetros por hora, que podrían complicar la evolución del incendio.

577 personas permanecen evacuadas

La evolución del fuego ha obligado a evacuar a 577 personas de distintos núcleos y establecimientos afectados. Entre las localidades desalojadas se encuentran Villalangua, Salinas de Jaca, Ena, Centenero, Bailo, Larués, Arbués, Alastuey y Botaya. También fue evacuado de forma preventiva el Centro Vacacional Pirineos de Santa Cilia de Jaca, donde se encontraban alrededor de un centenar de personas.

Por otro lado, Santa Cilia de Jaca y Binacua permanecen en situación de prealerta después de haber estado confinadas por la presencia de humo. Durante la mañana está previsto valorar si se levanta el confinamiento. También permanece en prealerta Puente la Reina, ante la posibilidad de que la evolución del incendio obligue a adoptar nuevas medidas de protección.

Carreteras afectadas por el incendio

El fuego también ha provocado restricciones en varias vías de comunicación de la zona. Entre ellas se encuentra la N-240, además de la A-132 entre Murillo de Gállego y Bailo, la A-1205 entre Triste y Santa María de la Peña y la pista asfaltada que conecta la N-240 con Alastuey.

El dispositivo mantiene como prioridad contener el avance del incendio, consolidar las líneas de defensa y proteger tanto a la población como al entorno de San Juan de la Peña, mientras la investigación del Seprona trata de determinar la responsabilidad del hombre detenido y las causas concretas que originaron el fuego.