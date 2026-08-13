El incendio de Huelva entra en Sevilla y arrasa ya 31.000 hectáreas

El incendio forestal declarado el pasado 6 de agosto en Niebla (Huelva) continúa muy activo y ha entrado ya en la provincia de Sevilla, donde el fuego afecta al término municipal de Aznalcóllar. Las llamas han arrasado ya alrededor de 31.000 hectáreas y mantienen en situación de emergencia a cientos de personas, mientras los equipos de extinción trabajan para contener su avance.

La Dirección de Extinción ha señalado que el incendio continúa evolucionando dentro de los patrones previstos, pese a las complicadas condiciones meteorológicas. Durante las últimas horas se han incorporado cinco máquinas, incluidas unidades procedentes de Castilla-La Mancha y Castilla y León, además de medios propios y efectivos de la Unidad Militar de Emergencias (UME).

En total, 718 personas permanecen en alejamiento preventivo desde el inicio de la emergencia: 524 corresponden a la provincia de Huelva y 194 a Sevilla. Durante este miércoles se han sumado 24 personas de El Madroñuelo y varios diseminados de Escacena del Campo, en Huelva, además de otras 13 personas de Aznalcóllar.

De los afectados, 62 permanecen alojados en espacios públicos habilitados. En concreto, 26 se encuentran en el Teatro Ruiz Tatay de Zalamea la Real, 31 en el Centro de Participación Activa de El Castillo de las Guardas y cinco en el Hotel Montearoma de Valverde del Camino.

El fuego entra en Sevilla

El incendio, que comenzó en el paraje de Raboconejo de Niebla, ha alcanzado ya la provincia de Sevilla a través del término municipal de Aznalcóllar. Las llamas afectan al paraje de Charcofrío, una zona caracterizada por la abundante masa forestal y una orografía que dificulta las labores de extinción.

El alcalde de Aznalcóllar, Juan José Fernández, ha calificado la situación de "muy complicada" y ha pedido a los vecinos que eviten desplazamientos innecesarios para no obstaculizar el paso de los vehículos de emergencia.

Tras una noche especialmente complicada, marcada por saltos de gran magnitud, viento en contra e inversión térmica, el incendio ha alcanzado un perímetro de unas 31.000 hectáreas.

A pesar de las condiciones meteorológicas adversas, los servicios de emergencia han conseguido ralentizar progresivamente la capacidad de crecimiento de las llamas, especialmente en la zona noroccidental. El consejero andaluz de la Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, ha explicado que el objetivo del operativo es seguir cerrando puertas al fuego y reducir su energía.

El dispositivo mantiene activa la Situación Operativa 2 del Plan Infoca. Sobre el terreno trabajan más de 600 efectivos, 257 medios materiales, abundante maquinaria pesada, la UME, una Unidad Médica de Incendios Forestales y una Unidad de Meteorología y Transmisiones.

Un incendio todavía muy activo

La última reunión del Comité de Operaciones en el Puesto de Mando Avanzado confirmó que la actividad más relevante se concentra en la zona norte, este, sureste y noreste del incendio. Durante la noche, el operativo ha aprovechado el viento flojo de componente norte para tratar de consolidar los flancos septentrionales y trabajar en los sectores comprendidos entre el ferrocarril y El Pozuelo.

Los trabajos incluyen el uso de maquinaria pesada, herramientas manuales, tendidos de manguera y fuego técnico, siempre que las condiciones permitan su utilización con seguridad.

La baja humedad relativa y el fuerte calentamiento del terreno obligan a mantener la cautela ante posibles nuevas propagaciones y reactivaciones. El operativo también ha reforzado como línea de control alternativa una carretera situada por delante del frente mediante la ampliación de la zona desbrozada.

El incendio se encuentra todavía a unos 16 kilómetros de esta nueva línea de control, aunque los equipos quieren disponer de una posición adicional ante un posible escenario desfavorable.

Once carreteras continúan afectadas

La evolución del incendio mantiene once carreteras afectadas al tráfico en las provincias de Huelva y Sevilla. Entre ellas se encuentran la HU-3106, la A-493 entre Valverde del Camino y La Palma del Condado, la HU-5104, la HU-4103, la HU-6104, la SE-6400, la HU-6106, la SE-6402, la SE-5400, la SE-538 y la HU-6108.

El dispositivo continuará durante las próximas horas con labores de remate y consolidación en las zonas ya intervenidas, especialmente en aquellos flancos donde las condiciones de viento sean más favorables para los equipos de extinción.

Otros incendios mantienen en alerta a España

El incendio de Huelva no es el único gran foco activo en España. En Huesca, el fuego de las Peñas de Riglos continúa activo, aunque evoluciona favorablemente y ya se encuentra perimetrado en un 50 por ciento. Ha afectado a más de 5.000 hectáreas y mantiene evacuadas a unas 440 personas de ocho municipios.

A estas localidades se sumó este miércoles Botaya, mientras que los vecinos de Santa Cilia y Binacua permanecen confinados por la presencia de humo. En total, son nueve los pueblos desalojados y cerca de 500 las personas trasladadas por este incendio.

En Segovia, por el contrario, la situación es más favorable. Los incendios de Navas de San Antonio y Revenga se encuentran estabilizados y los equipos continúan trabajando para refrescar y consolidar el terreno con el objetivo de evitar nuevas reactivaciones. La superficie afectada se estima provisionalmente en unas 950 hectáreas.