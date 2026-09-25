Detenido un joven de 20 años por matar a puñaladas a una prostituta en un hotel de Sevilla

Un joven de 20 años ha sido detenido en Bormujos (Sevilla) como presunto autor de la muerte a puñaladas de una mujer de 41 años que ejercía la prostitución y con la que había concertado previamente una cita en la habitación de un hotel.

Los hechos se produjeron entre las 22.30 y las 23.30 horas de este jueves, 24 de septiembre, según han informado fuentes de la Guardia Civil. Ambos se encontraban en una habitación del establecimiento cuando, por causas que todavía se investigan, el joven habría utilizado un objeto punzante para atacar a la mujer. La víctima sufrió varios cortes que le provocaron importantes hemorragias y finalmente su muerte.

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El detenido avisó después a emergencias

Tras lo ocurrido, el joven abandonó el hotel y salió a la vía pública. Fue entonces cuando alertó a los servicios de emergencias y comunicó lo sucedido. Según fuentes municipales, el propio sospechoso habría facilitado además su ubicación y explicado que había gestionado de forma telemática un encuentro con la víctima. Estos datos permitieron que agentes de la Policía Local de Bormujos procedieran a su detención.

La investigación continúa abierta

La investigación permanece abierta para determinar con exactitud qué ocurrió en el interior de la habitación y cuáles fueron las circunstancias que desembocaron en el ataque.

El cuerpo de la víctima ha sido trasladado al Instituto de Medicina Legal de Sevilla, donde se realizarán las pruebas correspondientes para avanzar en el esclarecimiento de los hechos.