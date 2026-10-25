Detenido un joven por agredir sexualmente a una mujer en la acampada de la Puerta del Sol

La Policía Nacional ha detenido durante la madrugada de este domingo a un joven de 26 años como presunto autor de una agresión sexual a una mujer de 22 años en una tienda de campaña de la acampada instalada en la Puerta del Sol, en Madrid.

Según fuentes policiales, los hechos ocurrieron cuando el hombre entró en una de las tiendas de campaña y realizó tocamientos a la joven. La víctima le recriminó su comportamiento, al igual que otro joven que se encontraba en el interior de la tienda.

Tras las protestas de ambos, el presunto agresor se habría abalanzado sobre el otro hombre, lo que provocó un enfrentamiento entre los dos.

Detenido a las 6:30 horas

Tras recibir el aviso por lo sucedido, agentes de la Policía Nacional acudieron al lugar y arrestaron al sospechoso sobre las 6:30 horas de este domingo.

El detenido permanece a la espera de pasar a disposición judicial. La investigación deberá esclarecer las circunstancias de lo ocurrido en la acampada de la Puerta del Sol.