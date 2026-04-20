Detenido un joven tras confesar el apuñalamiento de un menor en un centro comercial de Madrid

La Policía Nacional ha detenido a un joven de 20 años que se presentó voluntariamente en la comisaría de Torrejón de Ardoz para reconocer que había apuñalado a un menor horas antes en un centro comercial de Alcalá de Henares, Madrid.

Los hechos ocurrieron sobre las 20:30 horas del domingo en un complejo comercial situado en la calle Dulcinea, donde tres varones persiguieron a la víctima hasta alcanzarla. Una vez allí, le propinaron varios golpes y le asestaron tres puñaladas con arma blanca.

La víctima, un menor de 15 años de nacionalidad peruana, fue atendida por los servicios sanitarios por heridas en el glúteo y la espalda, y posteriormente trasladada al Hospital Gregorio Marañón.

Tras el ataque, los agresores huyeron por calles cercanas. Sin embargo, uno de ellos acudió de madrugada a dependencias policiales, donde confesó su participación en los hechos. Por ello, fue detenido como presunto autor de un delito de tentativa de homicidio, mientras la Policía mantiene abierta la investigación para localizar a los otros implicados.