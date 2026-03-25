Un ourensano, apuñalado en Asturias por la ex pareja de su hermana

Una vecina de Baños de Molgas (Ourense) y su hermano se vieron atrapados en una violenta emboscada que a punto estuvo de terminar en tragedia. Lo que debía ser un rápido viaje a la vecina comunidad de Asturias para recuperar unos enseres personales se convirtió en una trampa que casi le cuesta la vida a uno de ellos. La mujer, de 48 años, recibió una llamada teléfonica horas antes de su expareja, José Ramón S.L., un hombre de 58 años sobre el que pesaba una orden de alejamiento dictada por el Juzgado de Instrucción 3 de Ourense.

Bajo la amenaza de que le tiraría todas sus pertenencias a la basura si no acudía a recogerlas a su domicilio en la aldea de Ema, en el concejo de Pola de Allande, decidió emprender el viaje acompañada por su hermano Sebastián y la pareja de este para sentirse más protegida ante los antecedentes de maltrato de su expareja.

Al llegar a la finca cerca de la medianoche del 25 de febrero, se encontraron con sus pertenencias, desde ropa hasta pequeños electrodomésticos, tirados en el exterior de la casa. Con el vehículo aparcado a unos cien metros de distancia por precaución, comenzaron a cargar el maletero a toda prisa. Fue entonces cuando la tensión estalló: el presunto agresor salió de la vivienda profiriendo gritos y ocultando a su espalda un cuchillo de monte de 28 centímetros de longitud. Tras empujar violentamente a la pareja de Sebastián por un terraplén de tierra y vegetación, el hombre se abalanzó sobre la ourensana, agarrándola y arrancándole las gafas de la cara para pisotearlas contra el suelo, según refiere el atestado policial. Su hermano Sebastián no dudó en intervenir de inmediato para defenderla, momento crítico en el que el atacante, tal como relató la víctima, le asestó una brutal puñalada en el flanco izquierdo. Ambos cayeron rodando por el escarpado desnivel hacia el bosque, y en medio de la total confusión y la oscuridad, Sebastián solo fue consciente de la gravedad de la herida al trepar de nuevo a la pista de tierra y notar una abundante hemorragia en su costado.

15 minutos de conducción

Sin cobertura en los teléfonos móviles ni en el sistema de auxilio del propio vehículo, los tres familiares ourensanos huyeron en estado de shock, conduciendo durante unos 15 minutos hasta lograr llegar al centro de salud de Grandas de Salime. Desde allí, debido a la extrema gravedad de la lesión -una herida penetrante de al menos nueve centímetros que atravesó la musculatura abdominal-, el perjudicado tuvo que ser evacuado de urgencia en ambulancia al Hospital de Jarrio, donde le confirmaron que el arma blanca le había llegado a astillar el hueso de la cadera.

Mientras las víctimas luchaban por encontrar auxilio médico urgente, el agresor, según fuentes de la investigación, orquestaba su propia coartada. José Ramón se personó a las 23,40 horas en el domicilio del comandante del puesto de la Guardia Civil local, tocando al portero automático, alegando ser él la víctima. Aseguró a los agentes que su expareja había acudido a su casa para agredirle y que, al tener una orden de alejamiento en vigor, no podía regresar a su propia vivienda. Más tarde, en su declaración oficial en las dependencias de Pola de Allande tras ser detenido, el detenido se acogió a su derecho a no declarar, pero exigió que constase en acta otra versión de los hechos. Según su testimonio, había sido agredido previamente por su expareja esa misma tarde sobre las 16,00 horas, asegurando que ella llevaba en la zona desde el día 19 y justificó el contacto afirmando que la mujer le había tendido una trampa. Afirmó que ella le había enseñado un mensaje de audio de su abogada en el que supuestamente confirmaba que ya había retirado la denuncia previa por malos tratos, motivo por el cual él creía que no estaba incumpliendo ninguna medida judicial de alejamiento al verla.

Sin embargo, las pruebas recabadas a la mañana siguiente durante la minuciosa inspección ocular de la Guardia Civil desmontaron su relato defensivo. Los agentes de la Policía Judicial hallaron en el terraplén removido las gafas rotas de la mujer y el cuchillo de monte ensangrentado presuntamente empleado en el ataque. El atestado completo, que ya se encuentra en los juzgados, incluye un informe de valoración policial del riesgo (VioGén) que cataloga la situación con un nivel “alto” y de “especial relevancia”, definiendo formalmente al detenido como un “agresor persistente” debido a sus antecedentes policiales de violencia grave sobre otras parejas anteriores.

La magistrada del Tribunal de Instancia de Tineo decretó prisión provisional comunicada y sin fianza para José Ramón S.L. por homicidio en grado de tentativa y quebrantamiento de condena.