Detenido un menor por atropellar mortalmente con un patinete a un hombre en Lleida

Los Mossos d'Esquadra han detenido en la madrugada de este miércoles a un menor de 17 años en Lleida acusado de atropellar mortalmente a un hombre de 35 años durante la noche del martes, según han informado fuentes policiales. El suceso ha derivado en una investigación por varios delitos tras las primeras diligencias.

El menor ha sido imputado por un presunto delito de homicidio por imprudencia muy grave, otro de omisión del deber de socorro y un tercero por conducir sin haber obtenido nunca el permiso de conducción. La detención se ha producido pocas horas después del accidente, una vez que los agentes han podido reconstruir parcialmente lo ocurrido a partir de los indicios recogidos en la zona y las primeras declaraciones.

El atropello tuvo lugar en un camino asfaltado entre Cunilles y Torrefarrera, en la provincia de Lleida. Según la información inicial, el hombre fue hallado inconsciente en la vía y sin que hubiera ningún vehículo en las inmediaciones en el momento del hallazgo, lo que complicó en un principio la identificación de lo sucedido.

Tras el aviso a los servicios de emergencia, se activó el dispositivo correspondiente, aunque los sanitarios no pudieron hacer nada por salvar la vida de la víctima. La investigación sigue abierta para esclarecer las circunstancias exactas del atropello, determinar la dinámica del accidente y concretar el papel del menor detenido en los hechos.