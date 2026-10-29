Detenido un menor de 17 años vinculado a Blocus en Valencia por organizar saqueos y planear incendios

La Policía Nacional ha detenido en Valencia a un menor de 17 años al que atribuye la creación de dos canales de mensajería vinculados a Blocus desde los que presuntamente se organizaban saqueos y actos de pillaje en establecimientos comerciales. Según la información facilitada por la Jefatura Superior de Policía, uno de los grupos llegó a reunir alrededor de 400 seguidores. Ambos canales han sido clausurados.

El arresto se produjo el miércoles, después de que los investigadores analizaran la actividad de estos espacios digitales, creados a comienzos de semana bajo el nombre de "Blocus Vlc". En ellos se difundían llamamientos para reunir a participantes con la intención de actuar de manera coordinada contra comercios de Valencia, con referencias específicas a establecimientos situados en el centro de la ciudad.

Según la Policía, el menor no se limitaba a difundir las convocatorias, sino que también proporcionaba indicaciones a los integrantes de los grupos sobre cuándo y cómo debían llevarse a cabo los asaltos. Los mensajes incluían referencias a fechas y horarios, así como peticiones para compartir los canales en redes sociales y ampliar el número de participantes.

Los investigadores sostienen, además, que en las conversaciones se abordaban posibles formas de ejecutar los saqueos y que se incitaba a provocar incendios para desviar la atención de los agentes mientras se producían los robos. Estos extremos forman parte de las actuaciones policiales y deberán ser valorados en el procedimiento judicial correspondiente.

Internamiento cautelar en un centro de menores

Al detenido se le atribuyen presuntos delitos de conspiración para cometer desórdenes públicos, conspiración para cometer delitos contra el patrimonio y pertenencia a grupo organizado. La Fiscalía de Menores ha decretado su internamiento en un centro como medida cautelar. Esta decisión se adopta en el marco del procedimiento abierto contra el joven y no supone, por sí misma, una condena.

La Policía Nacional mantiene abierta la investigación para esclarecer completamente los hechos y determinar el alcance de la actividad desarrollada a través de los canales, que ya han sido cerrados. El caso se produce en un contexto de difusión de convocatorias de disturbios en distintas ciudades. No obstante, los datos facilitados sobre la investigación en Valencia no permiten concluir por sí solos que el menor detenido dirigiera las movilizaciones o los altercados atribuidos a Blocus en el conjunto de España.