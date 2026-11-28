La Guardia Civil ha detenido a dos personas en Ceuta por su presunta implicación en el favorecimiento de la migración irregular, en una operación en la que los agentes registraron varias viviendas de los barrios de El Sarchal y El Príncipe. En los inmuebles fueron localizadas diez personas en situación irregular que, según la investigación, estaban preparadas para trasladarse a la península.

La actuación se enmarca en las investigaciones de la Guardia Civil contra las redes dedicadas al tráfico ilícito de personas. Los agentes habían detectado varios inmuebles que presuntamente eran utilizados para el traslado clandestino de migrantes hacia territorio peninsular y que funcionaban como puntos de ocultación y apoyo logístico.

Los agentes registraron varias viviendas de los barrios de El Sarchal y El Príncipe. | Guardia Civil

La operación permitió localizar a diez personas en situación irregular. | Guardia Civil

Durante los registros, además de localizar a las diez personas, los agentes intervinieron 2.500 gramos de una sustancia estupefaciente, concretamente resina de hachís.

Los dos detenidos están acusados, presuntamente, de un delito contra los derechos de los ciudadanos extranjeros y otro contra la salud pública. Las diez personas localizadas fueron identificadas y se activaron los protocolos y trámites establecidos por la legislación vigente en materia de extranjería.

La Guardia Civil durante la operación desarrollada en Ceuta. | Guardia Civil

Los detenidos, junto con las diligencias instruidas, serán puestos a disposición del Juzgado de Instrucción de Guardia de Ceuta. La operación ha contado con la colaboración de Europol.

Otra operación con medio centenar de migrantes localizados

La actuación de la Guardia Civil se produce el mismo día en que la Policía Nacional ha localizado en Ceuta a medio centenar de migrantes marroquíes que habían abandonado los recursos temporales habilitados tras conocer que sus solicitudes de protección internacional habían sido denegadas.

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El dispositivo policial se desplegó en distintos puntos de la ciudad, entre ellos la Avenida de España, el Parque de la Argentina, El Príncipe, Arcos Quebrados, Loma Colmenar y la zona portuaria.

Según la información facilitada, estas personas habían abandonado los centros temporales en los que permanecían en régimen abierto y fueron trasladadas al CATE de la frontera, donde se activaron los procedimientos correspondientes.