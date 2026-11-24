La Guardia Civil se enfrentó en la operación Ziralla a un grupo de ladrones que van mucho más allá de los robos furtivos tradicionales, tratándose más bien de una célula plenamente cualificada de la cual sus tres miembros, Renato D., Ermal N. y Florian P., todos de nacionalidad albanesa, ya se encuentran en prisión. La gran seña de este grupo era la rapidez extrema, ejecutando todo el proceso de los robos en casas en un tiempo máximo de diez minutos, y el uso de alta tecnología en el propio lugar para garantizar la máxima rentabilidad de cada golpe.

Durante la investigación y los registros tras su captura, los agentes no solo incautaron las habituales placas de matrícula dobladas, que intercambiaban para despistar y evitar su rastreo. Los ladrones portaban herramientas complejas, como cizallas hidráulicas para forzar accesos, y artilugios dignos de especialistas, entre los que destacaban reactivos químicos para comprobar en el mismo lugar de los hechos la pureza de los diamantes y del oro sustraído. Esto les permitía seleccionar el botín exacto y descartar falsificaciones en cuestión de segundos.

Reactivo para comprobar la pureza de oro y diamantes | Xesús Fariñas

Además de utilizar material sofisticado y destacar por su alta organización, la banda operaba bajo la estricta premisa de evitar siempre cualquier tipo de contacto con las víctimas. Durante la rueda de prensa para detallar el operativo, las autoridades insistieron en transmitir tranquilidad. “Si hay moradores en su interior nunca acceden a las mismas. Si por error entran en la vivienda y observan la presencia de un morador, la abandonan inmediatamente”, explicó el capitán de la Unidad Orgánica de la Policía Judicial, Juan José López.

Bajo ese modus operandi en las últimas semanas se le atribuyen hasta 17 asaltos de estas características entre las provincias de Ourense, Pontevedra y A Coruña. La Guardia Civil de Ourense arrancó su investigación del grupo criminal el 30 de octubre y desde esa fecha detectaron en la provincia hasta seis robos en diferentes puntos. Ese mismo día se produjeron en A Merca y Allariz, el día 1 de noviembre en Vilanova dos Infantes (Celanova) y Barbadás, mientras que el día 4 en Coles y Vilamarín. Más allá de esto, el capitán López aseguró “ha sido una investigación muy rápida, tenemos mucha información que analizar, pero sin ninguna duda, creemos que existen más hechos delictivos que se les podrán atribuir”.

La zona boscosa donde se refugiaban

Tras estos robos, se marchan de Galicia el día 7, regresando cuatro días después. Antes de culminar con éxito su detención el día 18 en Vila de Cruces, en Pontevedra (provincia en la que se refugiaban en una zona boscosa, durmiendo en una tienda de campaña), los agentes de la Guardia Civil intentaron hasta en dos ocasiones capturarlos.

Los ladrones se desplazaban en un vehículo compacto de tracción integral con más de 350 caballos, que les facilitó escapar más fácilmente. Al verse acorralados, los delincuentes demostraron su “gran peligrosidad”, embistiendo directamente contra los vehículos oficiales. “Desconocíamos si tenían armas de fuego, pero es que no las necesitan, tienen un arma de casi dos toneladas que hemos visto que no dudan en dirigirla hacia cualquier persona que se interponga”, afirmó el teniente coronel Rafael Berguillo.

El coche de la banda tras la complicada detención

En una de esas fugas previas, los investigadores detectaron que el vehículo cambió de sentido de marcha justo antes de toparse con un dispositivo policial. La sospecha es que fueron alertados de antemano. “Creemos que eso se produce en razón de ciertos avisos por una aplicación o por ráfagas de otro conductor”, explicó Juan José López, que expresó un mensaje sobre estos actos a la ciudadanía: “Avisar de los controles de la Guardia Civil puede implicar que estos delincuentes escapen y que vuelvan a delinquir”.