Detienen a Jonathan Andic, acusado de la muerte de su padre, el fundador de Mango

Los Mossos d'Esquadra han detenido a Jonathan Andic, el hijo del fundador de Mango, Isak Andic, por la muerte de su padre el 14 de diciembre de 2024 tras caer por un barranco en las Cuevas del Salnitre en Collbató (Barcelona).

Según han confirmado fuentes conocedoras de la investigación, la detención por el presunto homicidio se ha producido durante la mañana de este martes.

Jonathan Andic, que era el único acompañante el día de la muerte de su padre, está siendo investigado por el Juzgado de Instrucción 5 de Martorell (Barcelona), a donde será trasladado en las próximas horas para prestar declaración.

Jonathan Andic deposita una fianza de un millón de euros

Jonathan Andic ha consignado un millón de euros de fianza y ha abandonado los juzgados acompañado de sus abogados sobre las 16.50 horas de este martes después de que la titular del Juzgado de Instrucción número 5 de Martorell acordara este martes la prisión provisional eludible bajo fianza para él tras ser detenido por su presunta relación con la muerte de su padre.

Así lo ha confirmado el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) en un comunicado, en el que precisa que la titular del Juzgado de Instrucción número 5 de Martorell ha decretado también medidas cautelares: la retirada del pasaporte, la prohibición de salir del país y personaciones semanales en los juzgados.

La causa, en la que se investiga la muerte de Isak Andic, que falleció el 14 de diciembre de 2024 tras caer por un barranco en las Cuevas del Salnitre en Collbató (Barcelona) se mantiene abierta por homicidio y este martes se ha levantado el secreto de las actuaciones.