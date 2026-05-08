Detienen en Galicia a un ciberdelincuente "altamente activo" que estafó más de 440.000 euros a empresas

La Guardia Civil y la Ertzaintza han detenido en A Coruña a un ciberdelincuente altamente activo como presunto autor de múltiples estafas a pequeñas y medianas empresas de varias comunidades autónomas. El importe total defraudado supera los 440.000 euros.

La operación conjunta, denominada Zigula-Nigal, continúa abierta bajo la dirección de un juzgado de Azpeitia, por lo que no se descartan nuevas detenciones.

Un entramado criminal organizado

El arrestado, un hombre de 50 años y nacionalidad nigeriana, presuntamente formaba parte de un grupo criminal estructurado con presencia en distintas provincias. Utilizaba identidades falsas y documentación robada, incluso de personas fallecidas, para operar durante años sin ser detectado.

Con esta documentación abría cuentas bancarias y contrataba tarjetas SIM, herramientas clave para ejecutar las estafas y evitar dejar rastro.

La detención se produjo durante el registro de su vivienda en A Coruña, donde los agentes intervinieron dispositivos informáticos, teléfonos móviles, tarjetas SIM, documentación sustraída, tarjetas bancarias a nombre de terceros y una microcámara espía, entre otros efectos.

Estafas mediante el método “man in the middle”

Los investigadores han esclarecido hasta el momento 22 delitos, logrando recuperar cerca de 160.000 euros tras bloquear varias cuentas bancarias.

El detenido empleaba la técnica conocida como man in the middle, una de las más sofisticadas en ciberdelincuencia. Consistía en interceptar comunicaciones reales entre empresas (principalmente correos electrónicos) para modificar los números de cuenta y desviar pagos sin levantar sospechas.

Para ello recurría a técnicas de ingeniería social, simulando comunicaciones legítimas o situaciones urgentes que inducían a las víctimas a realizar transferencias fraudulentas.

Delitos imputados

Al detenido se le atribuyen delitos de pertenencia a grupo criminal, estafa continuada, descubrimiento y revelación de secretos, falsificación documental, usurpación de estado civil y blanqueo de capitales.

La investigación está coordinada por el CITCO y sigue en marcha para identificar a otros posibles implicados.