Detienen a un hombre de 85 años por la presunta muerte violenta de su exnuera en Madrid

Los servicios de emergencias, durante el operativo desplegado tras el hallazgo del cuerpo sin vida de la mujer en una vivienda de Madrid.

La Policía Nacional ha detenido este sábado en Madrid a un hombre de 85 años por su presunta relación con la muerte violenta de su exnuera, una mujer de 47 años cuyo cuerpo fue localizado en una vivienda de la calle Ferrocarril, en el distrito de Arganzuela.

Los hechos se conocieron alrededor de las 11:10 horas, cuando un familiar recibió una llamada del arrestado en la que este le comunicaba que había cometido «un hecho grave» y que permanecía en el domicilio a la espera de la llegada de los agentes.

Hasta la vivienda se desplazaron efectivos del Grupo de Atención al Ciudadano de la Policía Nacional, la Policía Municipal y los servicios sanitarios. En el interior encontraron a la mujer tendida en el suelo, inconsciente y sin signos vitales, además de con señales de violencia en el cuello.

Los sanitarios realizaron maniobras de reanimación, pero únicamente pudieron confirmar su fallecimiento. La autopsia deberá determinar la causa exacta de la muerte.

La investigación continúa abierta

Las primeras pesquisas apuntan a que la víctima podría haber sido estrangulada con un cinturón, aunque este extremo deberá ser confirmado por la investigación. Según las primeras informaciones, entre ambos existía un conflicto relacionado con la permanencia de la mujer en la vivienda y el arrestado habría intentado que abandonara el domicilio.

La Policía Científica realizó una inspección ocular en el inmueble para recoger posibles indicios. Por su parte, el Grupo VI de Homicidios de la Policía Nacional se ha hecho cargo de las diligencias para esclarecer las circunstancias exactas del suceso y determinar las responsabilidades.