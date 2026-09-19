Radiografía del delito en Ourense: aumento de estafas online, drogas y violaciones

La radiografía del primer semestre del año dibuja un escenario en la provincia en el que la delincuencia se está desplazando poco a poco de los robos y los hurtos tradicionales a la cibercriminalidad, que continúa ganando peso. Los delitos tecnológicos son más complejos de resolver, ya que el autor puede operar, por ejemplo, desde Corea del Sur y la víctima estar en Ourense, por lo que seguirle el rastro se convierte en una ardua tarea. Actualmente, suponen una de cada cuatro denuncias (1.221 de 4.656).

Uno de los timos más habituales es la estafa del amor. El delincuente engatusa a la víctima y hace que esta confíe poco a poco en él para después pedirle dinero con diversas excusas. Este año, el Equipo @ de la Guardia Civil de Ourense detuvo a un vecino de Valladolid por estafar 22.000 euros a un celanovés de 53 años.

Violencia sexual

Alarmante es la subida de la violencia sexual en Ourense que muestra el Balance de Criminalidad del Ministerio del Interior, publicado esta semana. En los seis primeros meses del año se han denunciado 43 delitos contra la libertad sexual, un 10% más que en el mismo periodo de 2025. Esta subida se refleja en las agresiones con penetración, que han pasado de 8 a 12, un 50% más.

Entre las investigaciones que se están llevando a cabo por este tipo de delitos, destaca una agresión grupal a una joven de 19 años en el local nocturno Top Secret, en el barrio de O Pino de la ciudad. La víctima denunció ser objeto de una sumisión química, ya que, tras beber una consumición que dejó sin vigilancia mientras salió a fumar, comenzó a sentirse mal hasta llegar a perder el conocimiento.

Lo recobró momentáneamente y descubrió que estaba siendo penetrada de forma simultánea e inconsentida por varios hombres. La investigación por esta presunta violación la conduce la magistrada de la Sección de Violencia sobre la Mujer del Tribunal de Instancia, que envió a prisión a dos de los investigados: Sebastián Andrés B. y Luis Miguel F. S. Hay un tercer imputado, José Alberto D. L. C. M., a quien se le investiga por presuntamente no prestó auxilio a la víctima mientras estaba siendo agredida. En su caso, está en libertad.

Tráfico de drogas

Otro de los delitos que ha repuntado en el primer semestre del año es el tráfico de drogas arrastrado por la venta de sustancias estupefacientes en la provincia, ya que en la ciudad se mantiene inmóvil respecto al año pasado. La mayoría de las detenciones de la Guardia Civil por este tipo de delito se concentra en la zona de Valdeorras.

La mayor operación en esta comarca fue realizada entre abril y mayo de este año. Bautizada con el nombre de “Compay OU”, se saldó con 11 detenidos y casi un kilo de cocaína intervenido en un vehículo que circulaba por la N-120, a la altura de Rubiá. En las mismas fechas, los agentes, en este caso de la Policía Nacional, también lograron detectar un importante alijo que viajaba en una furgoneta. Le dieron el alto en la A-52, en la salida de Verín y Vilardevós, requisando de su interior 92 kilos de cocaína, la mayor incautación en un vehículo ligero en los últimos años.

También en un vehículo viajaban los 36 kilos de cocaína intervenidos en Fraga (Huesca) en una operación conjunta entre Guardia Civil y Policía Nacional. Fueron encontrados ocultos en una caleta y los agentes detuvieron al conductor. Al día siguiente, el 10 de septiembre, procedieron al arresto de otras cuatro personas, dos de ellas en Ourense.

Descenso de robos y hurtos

La nota positiva radica en el descenso generalizado de robos y hurtos. Destaca especialmente la caída de los delitos cometidos con violencia o intimidación, que se redujeron a menos de la mitad al pasar de 61 a 23 casos. Asimismo, los asaltos a establecimientos comerciales experimentaron una bajada de en torno a un 11 %.

El contraste en este apartado lo marcan las sustracciones de vehículos, que casi se triplicaron (pasando de 10 a 29 denuncias) pese a la caída de hurtos. En esta misma línea negativa, las estadísticas reflejan también un repunte de los robos con fuerza en domicilios.

Por otro lado, el informe documenta algunos delitos graves de carácter aislado. Entre ellos figura un secuestro registrado a finales de junio en O Carballiño, donde presuntamente una pareja retuvo a un hombre en su domicilio por una deuda relacionada con el consumo de drogas, hasta que fue finalmente liberado por la Guardia Civil.