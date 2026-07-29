Detienen un hombre por la muerte violenta de una mujer en el distrito de Sant Martí de Barcelona
INVESTIGACIÓN ABIERTA
Los Mossos d`Esquadra han detenido este miércoles sobre las 1.25 horas a un hombre por su presunta relación con la muerte violenta de una mujer en el distrito de Sant Martí de Barcelona
Los Mossos d'Esquadra han detenido este miércoles sobre las 1.25 horas a un hombre por su presunta relación con la muerte violenta de una mujer en el distrito de Sant Martí de Barcelona este martes, ha informado la policía catalana en un mensaje en X recogido por Europa Press.
El cuerpo recibió el aviso sobre las 19.47 horas por una agresión en un domicilio de la calle Andrade y, al desplazarse al lugar, los agentes localizaron a una mujer herida de gravedad que, tras ser atendida por los servicios de emergencia, confirmaron su muerte.
La DIC se ha hecho cargo del caso para esclarecer las circunstancias de la muerte y determinar las causas y, pese a la detención, la investigación sigue abierta.
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