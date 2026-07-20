Detenido un joven de 19 años por su presunta implicación en la muerte violenta de una mujer en Soses

Los Mossos d'Esquadra han detenido a un joven de 19 años por su presunta implicación en la muerte violenta de una mujer en el municipio de Soses (Lleida), según han informado fuentes de la policía catalana. La investigación se inició durante la noche del sábado, cuando los agentes recibieron, sobre las 22:45 horas, un aviso alertando de la desaparición de una mujer en esta localidad leridana.

Tras activarse el dispositivo de búsqueda, la víctima fue localizada sin vida en una zona de maizal situada en las inmediaciones del municipio. Las primeras pesquisas apuntaron a una muerte de carácter violento, lo que motivó la apertura de una investigación policial.

Investigación bajo secreto

La División de Investigación Criminal (DIC) de los Mossos d'Esquadra se hizo cargo del caso para esclarecer las circunstancias de los hechos y determinar la relación del detenido con la muerte de la mujer. Por el momento, las actuaciones judiciales permanecen bajo secreto, por lo que no han trascendido detalles sobre la identidad de la víctima, el móvil del crimen ni las circunstancias concretas en las que se produjo el fallecimiento.