Detienen a los padres de un bebé de tres meses fallecido por presuntos malos tratos, en Sabadell
INVESTIGACIÓN ABIERTA
La investigación por la muerte de un bebé de tres meses en Sabadell ha llevado a la detención de sus padres, acusados de presuntos malos tratos, y a su ingreso en prisión provisional
Los Mossos d’Esquadra han detenido en Sabadell (Barcelona) a los padres de un bebé de tres meses fallecido en el hospital Parc Taulí por presuntos malos tratos, según han informado fuentes oficiales. Ambos progenitores han ingresado en prisión provisional tras pasar a disposición judicial este domingo.
El bebé ingresó en el centro hospitalario el pasado 24 de junio, tras ser trasladado por sanitarios del Sistema de Emergencias Médicas (SEM) después de ser reanimado en el domicilio familiar. El menor fue atendido en el Hospital Parc Taulí, donde finalmente falleció el pasado viernes 26 de junio.
Según el Departamento de Salud de la Generalitat, el hospital activó los protocolos de protección a la infancia tras detectar lesiones compatibles con un posible caso de maltrato, lo que derivó en la apertura de una investigación y en la detención de los progenitores por su posible vinculación con los hechos.
Las autoridades mantienen abierta la investigación para esclarecer las circunstancias del fallecimiento y determinar las responsabilidades penales correspondientes.
Contenido patrocinado
También te puede interesar
NO "AMNISTIRÍA" AL EJECUTIVO
Feijóo promete una auditoría del Gobierno si llega a La Moncloa y acusa a Pedro Sánchez de “corrupción de Estado”
ESCONDIDA EN EL MALETERO
Vídeo | Guardia Civil localiza en Kosovo a una niña de seis años sustraída en Mallorca por su padre
Lo último
Guerra en Ucrania
Nuevos ataques de Ucrania contra refinerías de Rusia
AVISO DE UN FAMILIAR
Localizan el cuerpo sin vida de una mujer de avanzada edad en un regato de Bembrive