Detienen a los padres de un bebé de tres meses fallecido por presuntos malos tratos, en Sabadell

Un agente de los Mossos d'Esquadra, en una iamgen de archivo, en Barcelona, Cataluña (España).

Los Mossos d’Esquadra han detenido en Sabadell (Barcelona) a los padres de un bebé de tres meses fallecido en el hospital Parc Taulí por presuntos malos tratos, según han informado fuentes oficiales. Ambos progenitores han ingresado en prisión provisional tras pasar a disposición judicial este domingo.

El bebé ingresó en el centro hospitalario el pasado 24 de junio, tras ser trasladado por sanitarios del Sistema de Emergencias Médicas (SEM) después de ser reanimado en el domicilio familiar. El menor fue atendido en el Hospital Parc Taulí, donde finalmente falleció el pasado viernes 26 de junio.

Según el Departamento de Salud de la Generalitat, el hospital activó los protocolos de protección a la infancia tras detectar lesiones compatibles con un posible caso de maltrato, lo que derivó en la apertura de una investigación y en la detención de los progenitores por su posible vinculación con los hechos.

Las autoridades mantienen abierta la investigación para esclarecer las circunstancias del fallecimiento y determinar las responsabilidades penales correspondientes.