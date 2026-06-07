Las diez frases más relevantes del papa León XIV en la Santa Misa de Madrid

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CORPUS CHRISTI
La Santa Misa presidida por el papa León XIV hoy, domingo 7 de junio de 2026, en la plaza de Cibeles de Madrid, ha dejado una honda huella espiritual y social. Ante una multitud histórica que ha abarrotado el centro de la capital con motivo del Corpus Christi, el pontífice ha pronunciado una vibrante homilía cargada de llamamientos a la fraternidad, la justicia social y la renovación de la Iglesia. A continuación, recopilamos las reflexiones más destacadas de su discurso en España:
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