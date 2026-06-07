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Santa Misa del papa en Cibeles

Las diez frases más relevantes del papa León XIV en la Santa Misa de Madrid

CORPUS CHRISTI

El papa León XIV congrega a más de un millón de fieles en la madrileña plaza de Cibeles durante la festividad del Corpus Christi y deja mensajes clave sobre la fe y la sociedad

El Papa León XIV preside la misa de la festividad del Corpus Christi, en la Plaza de Cibeles, a 7 de junio de 2026, en Madrid
El Papa León XIV preside la misa de la festividad del Corpus Christi, en la Plaza de Cibeles, a 7 de junio de 2026, en Madrid | Europa Press

La Santa Misa presidida por el papa León XIV hoy, domingo 7 de junio de 2026, en la plaza de Cibeles de Madrid, ha dejado una honda huella espiritual y social. Ante una multitud histórica que ha abarrotado el centro de la capital con motivo del Corpus Christi, el pontífice ha pronunciado una vibrante homilía cargada de llamamientos a la fraternidad, la justicia social y la renovación de la Iglesia. A continuación, recopilamos las reflexiones más destacadas de su discurso en España:

  • “Nadie puede arrodillarse ante Dios y despreciar al hermano.”
  • “La religiosidad histórica de España debe ser una escuela de fe y no un museo del pasado.”
  • “Jesús camina por las calles, atraviesa las plazas, visita nuestros barrios y habita la cotidianidad.”
  • “Una fe cómoda y privada es una fe estéril que se desentiende del bien común.”
  • “Es hora de romper las cadenas del egoísmo y de la indiferencia que aíslan a los más vulnerables.”
  • “La eucaristía no es un premio para los perfectos, sino un alimento para los que tienen hambre de justicia.”
  • “Las tradiciones religiosas pierden su alma si no se transforman en amor activo por el prójimo.”
  • “Una sociedad que margina a los débiles es una sociedad que está perdiendo su propia humanidad.”
  • “No tengáis miedo de ser una Iglesia en salida, activa y comprometida con las periferias del mundo.”
  • “La verdadera devoción se mide en la capacidad de mirar a los ojos de quien sufre y tenderle la mano.”

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