Las diez frases más relevantes del papa León XIV en la Santa Misa de Madrid

El Papa León XIV preside la misa de la festividad del Corpus Christi, en la Plaza de Cibeles, a 7 de junio de 2026, en Madrid

La Santa Misa presidida por el papa León XIV hoy, domingo 7 de junio de 2026, en la plaza de Cibeles de Madrid, ha dejado una honda huella espiritual y social. Ante una multitud histórica que ha abarrotado el centro de la capital con motivo del Corpus Christi, el pontífice ha pronunciado una vibrante homilía cargada de llamamientos a la fraternidad, la justicia social y la renovación de la Iglesia. A continuación, recopilamos las reflexiones más destacadas de su discurso en España: