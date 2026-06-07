Directo | El papa León XIV celebra la Santa Misa desde la Plaza de Cibeles

Madrid vive una jornada histórica y de absoluto fervor religioso. La Plaza de Cibeles se ha transformado en la mañana de este domingo en una inmensa catedral al aire libre para acoger la Santa Misa presidida por el Papa León XIV, el acontecimiento central del segundo día de su visita apostólica a España. Desde las primeras horas de la madrugada, un flujo constante e incesante de peregrinos ha colapsado las principales arterias de la ciudad para asegurar un sitio cerca del altar monumental.

El papa ha iniciado la mañana con un emotivo recorrido en papamóvil arropado por los vítores y aplausos de una multitud entregada. La solemne eucaristía, enmarcada en la festividad del Corpus Christi, precede a la tradicional procesión que recorrerá el eje de Recoletos y la calle Alcalá, vías que han sido engalanadas para la ocasión con más de 30.000 claveles. Todo el encuentro se está desarrollando bajo un blindaje policial sin precedentes históricos, diseñado para garantizar la seguridad de esta multitudinaria fiesta dominical.