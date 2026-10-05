Feijóo llama al cambio el 29N para cerrar una “negra etapa” y emprender una “reconstrucción nacional”

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, durante una rueda de prensa, en la sede del PP, a 5 de octubre de 2026

Alberto Núñez Feijóo ha reaccionado este lunes a la convocatoria de elecciones generales para el próximo 29 de noviembre con un llamamiento al “cambio”. El líder del PP ha defendido que los comicios deben servir para cerrar lo que ha denominado una “negra etapa” y emprender una “reconstrucción nacional”.

En una declaración institucional desde la sede del PP y sin preguntas de los periodistas, Feijóo ha asegurado que la convocatoria electoral responde al “miedo” de Pedro Sánchez y ha afirmado que la gestión del presidente del Gobierno merece “el mayor de los castigos”.

Relacionado Pedro Sánchez adelanta las elecciones generales al 29 de noviembre

“El próximo día 29 se elige entre decadencia o cambio, entre mentira o cambio, incompetencia o cambio y entre corrupción o cambio”, ha proclamado.

Feijóo vincula el adelanto con los casos que afectan al PSOE

El presidente del PP considera que la decisión de convocar elecciones está relacionada con el “miedo” ante lo que todavía pueda conocerse de la “maraña” de casos de corrupción que afectan al PSOE. Según Feijóo, Sánchez pretende ahora “esparcir ese miedo entre la población”.

El líder popular mantendrá este lunes su agenda y asistirá al mediodía al XXIX Congreso de la Empresa Familiar, que se celebra en Madrid.

Desde la dirección del PP han reprochado a Sánchez que haya cancelado su presencia en este foro tras anunciar el adelanto electoral. “Hasta en estas cosas somos diferentes”, han señalado desde Génova.

En vídeo, la declaración de Feijóo.