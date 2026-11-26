Pedro Sánchez, Alberto Núñez Feijóo, Santiago Abascal y Ada Colau protagonizan el debate a cuatro de esta noche en La Academia de la Televisión, con emisión a partir de las 22:00 horas.

El encuentro reúne a los cuatro candidatos en el tramo decisivo de la campaña electoral antes de las elecciones generales del 29 de noviembre, moderado por María Casado. La cita llega tras el cara a cara de la semana pasada y se articula en cinco bloques temáticos, vivienda, fiscalidad y economía, política social y servicios públicos, lucha contra la corrupción y calidad democrática, y migración y política exterior, además del minuto de oro final.

A lo largo de la velada, Sánchez, Feijóo, Abascal y Colau exponen sus propuestas y miden sus posturas sobre los principales asuntos de la agenda política y económica ante los votantes.

Sigue aquí en directo el debate a cuatro