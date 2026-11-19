El cara a cara entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo puede verse en directo en el reproductor de este artículo. Los candidatos del PSOE y del PP debaten este jueves, 19 de noviembre, a partir de las 22:00 horas, en un encuentro organizado por la Academia de Televisión y moderado por María Casado. Está previsto que dure aproximadamente dos horas.

Los temas del debate

El cara a cara se divide en cinco bloques: vivienda; economía y fiscalidad; política social y servicios públicos; lucha contra la corrupción y regeneración democrática; y migración y política exterior. Cada bloque dura 16 minutos, con ocho para cada candidato. El debate incluye dos pausas de tres minutos.