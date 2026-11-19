Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo protagonizan el debate electoral de 2026. Sigue en directo el cara a cara, los principales enfrentamientos y las propuestas de ambos candidatos.

Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo se enfrentan este jueves a partir de las 22:00 horas, en el debate electoral organizado por la Academia de Televisión. Los candidatos del PSOE y el PP protagonizan un cara a cara de aproximadamente dos horas en el plató de Madrid Content City, en Tres Cantos, con María Casado como moderadora.

Ambos dirigentes debaten sentados frente a frente, separados por una mesa rectangular de dos metros y medio, sin posibilidad de utilizar dispositivos electrónicos. El encuentro se divide en cinco bloques temáticos: vivienda, economía y fiscalidad, política social y servicios públicos, corrupción y regeneración democrática, y migración y política exterior.

Feijóo abre el debate y Sánchez lo cierra. Cada candidato dispone de un minuto y medio inicial para valorar la legislatura y de un minuto de oro final. El encuentro incluye dos pausas publicitarias de tres minutos, durante las que pueden consultar con sus asesores.

Minuto a minuto

Sigue aquí, minuto a minuto, todas las intervenciones, declaraciones y momentos destacados del debate entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo.