Directo | León XIV se despide de Barcelona y llega a Canarias con el foco en la inmigración

El Papa se ha despedido este jueves a las 8,45 horas desde el Aeropuerto de Barcelona-El Prat en el avión de Iberia A-320 CEO que le trasladará a Gran Canaria, donde culminará su viaje a España.

Le han despedido en el aeropuerto el presidente de la Generalitat, Salvador Illa; el presidente del Parlament, Josep Rull; el ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu; y el delegado del Gobierno, Carlos Prieto.

También han acudido el inspector general del Ejército, el teniente general Raimundo Rodríguez; el alcalde de Barcelona, Jaume Collboni; y la presidenta de la Diputación de Barcelona, Lluïsa Moret.

Entre los presentes se encontraban además el cardenal arzobispo de Barcelona, Juan José Omella; el obispo de la diócesis de Sant Feliu de Llobregat, Xabier Gómez; y la directora del Aeropuerto de Barcelona, Eva Valenzuela, entre otras autoridades.

Todos ellos se han despedido del Pontífice en la pista, e Illa le ha acompañado por la alfombra roja hasta la escalerilla del avión.

La visita del Pontífice a Canarias supone la culminación de un compromiso que dejó pendiente su predecesor, el Papa Francisco, quien expresó su deseo de viajar al archipiélago para conocer de primera mano la realidad migratoria.