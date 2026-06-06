El papa León XIV llama al diálogo, se reúne con personas vulnerables y moviliza a medio millón de jóvenes en su primer día en España

El papa León XIV a su llegada a la vigilia de oración con los jóvenes, en la Plaza de Lima

El primer día de la visita del papa León XIV a España estuvo marcado por un llamamiento al diálogo, la reconciliación y el encuentro, además de una intensa agenda que incluyó actos institucionales, reuniones con personas vulnerables y una multitudinaria vigilia con jóvenes en Madrid.

El Pontífice llegó a la capital española en la mañana del 6 de junio, donde fue recibido por los Reyes Felipe VI y Letizia, así como por representantes del Gobierno y de la Iglesia española. Posteriormente se trasladó al Palacio Real, escenario de su primer acto oficial, donde defendió la necesidad de superar la polarización y fortalecer la cooperación entre los distintos sectores de la sociedad.

Durante su intervención, León XIV aseguró que su visita busca fomentar una mayor reconciliación entre los ciudadanos y renovar el compromiso de los creyentes con los valores del Evangelio. Por su parte, el Rey Felipe VI destacó la labor social de la Iglesia y agradeció al Pontífice su firmeza frente a los casos de abusos sexuales cometidos en el seno de la institución.

Precisamente, antes de aterrizar en España, el Papa reconoció que los abusos continúan siendo "una herida abierta" para la Iglesia y reiteró su compromiso para combatir esta lacra. También confirmó que mantendrá encuentros con algunas víctimas durante su estancia, aunque diversas asociaciones han mostrado su malestar por no haber recibido información sobre dichas reuniones.

Tras los actos institucionales, León XIV recorrió las calles de Madrid en papamóvil, donde fue recibido por miles de personas entre aplausos, cánticos y muestras de cariño. Según datos de la Delegación del Gobierno, unas 130.000 personas participaron en el recorrido entre el Palacio Real y la Nunciatura Apostólica.

La agenda continuó con una visita al centro social CEDIA 24 Horas de Cáritas Madrid, donde el Pontífice mantuvo un encuentro con usuarios y trabajadores. Allí destacó la importancia de mirar a los ojos a quienes sufren y definió el proyecto como un auténtico "milagro de amor". En un ambiente distendido, incluso bromeó con los asistentes tras equivocarse en parte de su intervención.

El momento más multitudinario de la jornada llegó por la noche en la Plaza de Lima, donde alrededor de 500.000 personas participaron en una vigilia de oración con jóvenes. Durante el encuentro, León XIV animó a las nuevas generaciones a convertirse en protagonistas del cambio social y a construir un mundo mejor a través del amor y la solidaridad.

"Vosotros podéis cambiar la historia, hacedlo con el amor", afirmó el Papa ante una plaza abarrotada, en una jornada que combinó mensajes de esperanza, cercanía y compromiso social en el inicio de su primera visita oficial a España.