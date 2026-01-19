Directo | Pedro Sánchez comparece desde Adamuz tras el accidente ferroviario

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, comparece este lunes desde Adamuz (Córdoba) para valorar la última hora del grave accidente ferroviario ocurrido este domingo, en el que se vieron implicados dos trenes y que, hasta el momento, ha causado al menos 39 fallecidos.

Según la última actualización, cerca de medio centenar de heridos continúan hospitalizados, 12 de ellos en la UCI, entre los que se encuentran cinco menores. Los servicios de emergencia mantienen activo el dispositivo de atención y seguimiento a las víctimas y sus familias.

En un mensaje publicado en la red social X, Sánchez calificó lo ocurrido como “una noche de profundo dolor para nuestro país” y trasladó sus condolencias a los familiares de las víctimas. “Ninguna palabra puede aliviar un sufrimiento tan grande, pero quiero que sepan que todo el país las acompaña en este momento tan duro”, señaló, destacando también la labor coordinada de los equipos de emergencia.

"Unidad en el dolor y en la respuesta", una idea que Sánchez puso en valor en la comparecencia, algo que se pudo ver claramente en una imagen en la que coincidían el Gobierno central, el alcalde de Adamuz y el presidente del PP de Andalucía. El propio Moreno lo reafirmó "juntos, seguro que llegamos más lejos y también más rápido". Sánchez también reconoció la "labor de los vecinos y de los servicios de emergencia, que estuvieron apoyando las víctimas".

Pedro Sánchez, Óscar Puente, Juanma Moreno, Fernando Grande Marlaska

El accidente continúa bajo investigación. Renfe ha descartado un error humano o un exceso de velocidad y apunta a un posible fallo del tren o de la infraestructura como causa del siniestro. Mientras tanto, siguen trascendiendo impactantes imágenes aéreas que muestran el lugar donde quedaron los convoyes tras el brutal choque.

A raíz de la tragedia, el presidente del Gobierno canceló su agenda oficial de este lunes, que incluía la clausura del acto de presentación del fondo soberano España Crece y una reunión con el presidente de la Fundación Gates, Bill Gates. También quedó suspendido el encuentro previsto con el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, quien propuso aplazar la reunión ante la gravedad de lo ocurrido.

Puedes seguir la comparecencia de Pedro Sánchez aquí en directo