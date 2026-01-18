Al menos diez muertos por el descarrilamiento de dos trenes en Córdoba en el trayecto de alta velocidad Málaga-Madrid

Al menos diez personas han muerto y varias han resultado heridas tras el descarrilamiento de un tren Málaga–Puerta de Atocha ocurrido sobre las 19:45 horas de este domingo en los desvíos de la estación de Adamuz (Córdoba), según confirmó la Guardia Civil.

El convoy invadió la vía contigua, por la que circulaba otro tren procedente de Puerta de Atocha con destino Huelva, que también descarriló, según informó Adif.

Carmen viajaba en uno de los trenes afectados en los descarrilamientos: "A unos 10 minutos de salir el tren ha empezado a temblar muchísimo y ha descarrilado".

El 061 desplegó un amplio dispositivo sanitario, con cinco UVIs móviles, unidades de cuidados críticos y apoyo logístico para atender a los afectados.

Como consecuencia del suceso, la circulación de trenes de Alta Velocidad entre Madrid y Andalucía permanece suspendida, sin que por ahora se haya comunicado cuándo se restablecerá el servicio.

Adif habilita el teléfono 900101020 para atender a los familiares de las víctimas del accidente ferroviario.

Reacción del ministro

El ministro de Transportes, Óscar Puente, compartió una fotografía desde el H24 de Adif, centro neurálgico que coordina la gestión del tráfico ferroviario en tiempo real, " siguiendo la información del grave accidente ferroviario".

Puente habla de una información "muy grave": "Las últimas unidades del tren Iryo que iba dirección Madrid han descarrilado, invadiendo esos coches la vía contraria por la que en ese momento circulaba un tren de Renfe en dirección Huelva. El impacto ha sido terrible provocando que las dos primeras unidades del tren de Renfe salieran despedidas como consecuencia del mismo".

Comunicado de la empresa

La empresa de los trenes afectados, Iryo, ha compartido el siguiente comunicado:

Esta tarde se ha producido un descarrilamiento en el servicio 6189, que realizaba el trayecto Málaga–Madrid.

El servicio había partido de Málaga a las 18:40 horas y, en el momento del suceso, viajaban aproximadamente 300 personas.

Iryo lamenta profundamente lo ocurrido y ha activado todos los protocolos de emergencia, colaborando estrechamente con las autoridades competentes para la gestión de la situación.

Esta es una última hora sobre el descarrilamiento de dos trenes en Córdoba. La Región ampliará esta información a medida que sea posible. Toda la información, también en la edición en papel y en las redes sociales minuto a minuto.