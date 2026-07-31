CRISIS MIGRATORIA
Llegan más de 49.000 migrantes a Ceuta

Directo | Pedro Sánchez comparece desde Ceuta por la crisis migratoria

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Pedro Sánchez comparece en Ceuta para garantizar la integridad territorial y el despliegue de todos los medios necesarios ante la crisis migratoria

La Región
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Publicado: 31 jul 2026 - 12:58 Actualizado: 31 jul 2026 - 13:03
Directo Pedro Sánchez
Directo Pedro Sánchez

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha comparecido este viernes en Ceuta tras reunirse con las autoridades locales e inspeccionar la zona fronteriza para dar respuesta a la crisis migratoria sin precedentes que atraviesa la ciudad autónoma.

Durante su intervención, Sánchez ha garantizado la integridad territorial de España y ha asegurado que el Ejecutivo actuará con la máxima firmeza y determinación para "restablecer el orden" y garantizar la seguridad ciudadana en las fronteras de la ciudad.

El jefe del Ejecutivo ha anunciado la movilización y despliegue de medios adicionales de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y del Ejército para apoyar las labores de control y asistencia. Asimismo, ha remarcado que la defensa de Ceuta es también la defensa de la frontera exterior de la Unión Europea, por lo que se mantienen contactos continuos con los socios comunitarios y diplomáticos para gestionar la situación.

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