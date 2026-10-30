Directo | Puente comparece tras las peticiones de dimisión por el trágico accidente ferroviario de Urda

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ofrece este viernes a las 11.30 horas una rueda de prensa en la sede de su Ministerio para informar sobre el accidente ferroviario ocurrido el pasado miércoles en Urda (Toledo), en el que fallecen 69 personas tras la colisión de un tren Iryo con un AVE de Renfe.

La comparecencia, que no figuraba en la agenda inicial del Gobierno para este viernes, se produce después de que la Autoridad Administrativa Independiente para la Investigación Técnica de Accidentes e Incidentes Ferroviarios, Marítimos y de Aviación Civil (AITAT) comunique que todas las hipótesis sobre las causas del siniestro permanecen abiertas y que todavía no es posible aventurar explicaciones.

En una nota informativa, la autoridad investigadora señala que la investigación se encuentra en una fase inicial y que las posibles causas y factores que influyen en el accidente siguen bajo análisis. "Las conclusiones de la investigación serán reflejadas, a su debido tiempo, en el informe final", apunta. La AITAT abre este jueves el expediente para investigar el accidente ferroviario, que califica como de categoría "grave".

La autoridad detalla que la colisión por alcance se produce a las 8.53 horas, a la altura del punto kilométrico 118+800 de la vía 2 de la línea de alta velocidad Madrid-Sevilla, en la entrada de la estación de Urda. El tren Iryo, con ocho vagones, 147 pasajeros y cinco tripulantes, se encuentra detenido ante la señal de entrada de la estación cuando recibe el impacto por detrás del AVE, que transporta a 379 viajeros y siete tripulantes en ocho coches.

La velocidad del AVE en el momento del choque se estima entre 160 y 200 kilómetros por hora, aunque la cifra exacta no se conocerá hasta que se extraigan los datos del registrador jurídico del tren. La colisión provoca que el coche de cabeza del AVE (vagón 8) quede empotrado en el de cola del Iryo (vagón 1). Ambos terminan "volcados y girados al pie del terraplén de la vía".

El resto del AVE queda completamente descarrilado: seis de sus coches permanecen sobre la plataforma y el número 7 cae por el terraplén. Además, el coche 3 queda atravesado por un fragmento de carril deformado a consecuencia del impacto. En el Iryo, salvo los dos primeros vagones (números 7 y 8), todos los demás descarrilan y caen por el terraplén.

Para recopilar los primeros datos, los equipos de la AITAT inspeccionan el punto de la colisión, la infraestructura y los trenes accidentados. También revisan el libro de telefonemas y las grabaciones de las comunicaciones que se producen en el momento del accidente. La autoridad agradece la colaboración de las entidades, los equipos de emergencias y las fuerzas de seguridad desplegados en la zona, y traslada sus condolencias a las víctimas y a sus familiares.