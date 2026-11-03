Directo | Rueda de prensa de Óscar Puente en Moncloa para informar sobre el accidente de Urda
STREAMING
Sigue en directo la rueda de prensa en la Moncloa del ministro de Transportes, Óscar Puente, tras el Consejo de Ministros, para detallar el paquete de ayudas a las familias de las 69 víctimas del accidente de Urda y las primeras decisiones sobre la seguridad ferroviaria, antes de su comparecencia vespertina en el Congreso
El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, protagoniza este martes una jornada decisiva para ofrecer explicaciones oficiales sobre el accidente ferroviario de Urda, siniestro en el que perdieron la vida 69 personas tras el descarrilamiento registrado el pasado 28 de octubre.
La agenda del ministro se divide en dos citas institucionales determinantes. En primer término, comparece ante los medios en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros en el Complejo de la Moncloa, donde el Ejecutivo detalla las primeras medidas de apoyo económico, asistencia jurídica y coberturas de urgencia para los familiares de los fallecidos y los heridos, después de que el Centro Integrado de Datos haya completado la plena identificación de todas las víctimas mortales.
Por la tarde, a partir de las 17:00 horas, Puente acudirá a la Diputación Permanente del Congreso de los Diputados en una sesión monográfica extraordinaria. En el foco parlamentario estarán las causas de la tragedia, la secuencia de fallos técnicos en los sistemas de supervisión LZB y ASFA durante la circulación bajo bloqueo de señalización lateral (BSL), así como las peticiones de operadoras como Iryo y Renfe para limitar cautelarmente a 40 km/h la velocidad de los convoyes ante cualquier caída de estos dispositivos en la red de alta velocidad.
Rueda de prensa de Óscar Puente tras el Consejo de Ministros
Contenido patrocinado
También te puede interesar
300.000 MILLONES DE EUROS
Amancio Ortega, su hija Sandra, Juan Roig y Juan Carlos Escotet, los más ricos de España, según Forbes
Lo último
DENUNCIAS DE LOS LECTORES
Cronista local | Las denuncias de los vecinos de Ourense hoy martes, 3 de noviembre
CLUBES, JUGADORES E INSTITUCIONES
El mundo del fútbol llora la muerte de Jesús de Miguel, futbolista del Tenerife