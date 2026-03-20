Vídeo | Sánchez comparece tras un tenso Consejo de Ministros sobre las medidas ante la guerra de Irán

El Consejo de Ministros extraordinario arrancó pasadas las 11:30 horas, con más de dos horas de retraso, tras negociaciones directas entre el presidente Pedro Sánchez y la vicepresidenta segunda Yolanda Díaz con los ministros de Sumar.

Aunque se han logrado avances, aún "se tienen que cerrar algunos flecos", que se resolverán durante la reunión. El retraso inicial se debió a la negativa de Sumar a comenzar sin incluir la prórroga de contratos de alquiler y medidas de control de márgenes empresariales.

Los ministros de Sumar presionan para mejorar el acceso a la vivienda, controlar precios y evitar beneficios injustificados de rebajas fiscales. El ala socialista prioriza medidas energéticas para asegurar la convalidación en el Congreso, con apoyo de grupos como PNV y Juntos.

El plan anticrisis incluirá la rebaja del IVA de carburantes del 21% al 10%, junto a reducciones en la factura de luz y gas, mejoras en el bono social eléctrico y garantías de suministro energético, en contraste con la bonificación de 20 céntimos por litro aplicada en 2022 durante la guerra en Ucrania.