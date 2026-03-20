Sumar bloquea el Consejo de Ministros hasta incluir medidas de vivienda en el decreto anticrisis por Irán

El Consejo de Ministros extraordinario sobre el decreto anticrisis por la guerra en Irán no ha comenzado debido a la negativa de Sumar a iniciar la sesión sin incluir la prórroga de los contratos de alquiler y medidas de control de márgenes empresariales.

Fuentes de Sumar señalan que el decreto no debe limitarse a rebajas de impuestos. Las negociaciones se mantienen, y los ministros de Sumar presionan para mejorar el acceso a la vivienda, controlar precios y evitar beneficios injustificados por la reducción de tributos.

Alberto Ibáñez, diputado de Compromís, criticó al PSOE por escudarse en las medidas fiscales y cerrar la puerta a iniciativas de vivienda.

Moncloa aún ultima el plan anticrisis, que podría incluir la rebaja del IVA de carburantes del 21% al 10%, en contraste con la bonificación de 20 céntimos por litro aplicada en 2022 por la guerra en Ucrania.