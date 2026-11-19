Sigue en directo, minuto a minuto, la pelea entre el COB y el Palmer Palma por una plaza en los cuartos de la Copa España

El Club Ourense Baloncesto (COB) y el Palmer de Mallorca se enfrentan este jueves a las 20:00 horas en el Pazo dos Deportes Paco Paz en los octavos de final de la Copa España. El encuentro, previsto inicialmente para el miércoles, se disputa con un día de retraso debido a los problemas del conjunto balear para viajar a Galicia por el temporal. El aplazamiento comprime todavía más el calendario de ambos equipos, que afrontan tres partidos en apenas una semana. Los ourensanos reciben al Estudiantes este fin de semana, mientras que el Palmer juega el sábado en Palencia.

Moncho López afronta la eliminatoria con varios jugadores entre algodones.

El ganador de este duelo se enfrentará al Gran Canaria en cuartos de final, con una plaza en la Final Four como gran objetivo de ambos conjuntos.