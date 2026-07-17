La directora de la Guardia Civil niega presiones a la UCO y asegura ser víctima de la trama de Santos Cerdán

La directora general de la Guardia Civil, Mercedes González, ha declarado como investigada ante el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz en el marco del caso Leire Díez, asegurando que se siente víctima de la presunta trama atribuida al exsecretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán.

Durante su comparecencia, González negó haber dado instrucciones a la Unidad Central Operativa (UCO) sobre investigaciones judiciales que afectasen al Gobierno o al PSOE y afirmó que mantenía una relación poco fluida con Cerdán, por lo que rechazó haber participado en cualquier operación dirigida por él.

La directora general reconoció haberse reunido en dos ocasiones con Leire Díez, quien se presentó como periodista freelance, aunque negó una tercera reunión reflejada por la UCO en uno de sus informes. Además, aseguró que si hubiera sabido que Díez actuaba presuntamente por encargo de Santos Cerdán, no habría mantenido dichos encuentros.

Según su declaración, en una de esas reuniones Díez mencionó al comandante Rubén Villalba, investigado en el caso Koldo, momento en el que González decidió cortar la conversación. También reiteró que nunca ha interferido en investigaciones de la Guardia Civil ni ha ejercido presión sobre agentes del cuerpo.

Respecto a las llamadas del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, relacionadas con la inclusión del correo electrónico de Begoña Gómez en otra investigación judicial, González explicó que el ministro intentó contactar con ella cuando viajaba en tren y que, al no poder localizarla, habló con el director adjunto operativo, Manuel Llamas. Según indicó, la información reservada ya estaba abierta cuando se produjeron esos contactos.

La directora también confirmó que abrió una información reservada tras varias publicaciones periodísticas que afectaban al DAO, aunque precisó que fue el propio Llamas quien solicitó dicha actuación y que no se dirigió contra él personalmente.

La investigación se centra en una presunta trama destinada a desestabilizar causas judiciales que afectaban al PSOE y al Gobierno, y tanto González como Manuel Llamas están siendo investigados por supuestos delitos de prevaricación y obstrucción a la justicia.

La UCO sostiene en sus informes que Leire Díez mantuvo varios encuentros con Mercedes González y que habría intentado promover actuaciones administrativas internas contra la propia unidad de investigación. Sin embargo, la directora general insiste en que jamás ha interferido en el trabajo de la UCO y rechaza cualquier participación en maniobras para influir en procedimientos judiciales.