La UCO sitúa la contratación de Leire Díez en Correos como una decisión "estratégica" y apunta al exjefe de gabinete de Sánchez

La Unidad Central Operativa sostiene en un informe remitido a la Audiencia Nacional que la contratación de la exmilitante socialista Leire Díez en Correos se produjo "a través, aparentemente" de Juan Manuel Serrano, quien también fue jefe de gabinete del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

El informe forma parte de la investigación que dirige el juez Santiago Pedraz sobre presuntas irregularidades en contratos públicos vinculados a la SEPI.

Conversaciones entre Fernández y Serrano

Según la documentación analizada por la Guardia Civil, el entonces presidente de la SEPI, Vicente Fernández, habría tratado directamente con Serrano la incorporación de Díez a Correos. Los agentes recogen mensajes de mayo de 2021 en los que Fernández pregunta a Serrano: "Lo que hablamos de Leire, ¿podríamos ponerlo ya en marcha?".

En la misma conversación, Fernández propone asignar a Díez funciones relacionadas con el área institucional de la empresa pública junto a "Tote", identificado por la UCO como José Luis Pérez. La respuesta de Serrano fue breve: "Ok, vamos hablando".

"No te preocupes que lo tuyo sale"

Posteriormente, el informe incorpora mensajes entre Díez y Fernández en los que la exmilitante socialista pregunta si Serrano había respondido sobre su situación. Fernández le trasladó entonces que había recibido el visto bueno y añadió: "No te preocupes que lo tuyo sale".

Para los investigadores, estas conversaciones apuntan a que el proceso de contratación ya estaba siendo gestionado desde los niveles directivos de la empresa pública.

Una cuestión considerada "estratégica"

La UCO también analiza mensajes intercambiados en el grupo denominado "Hirurok", del que formaban parte Leire Díez, Vicente Fernández y el empresario Antxon Alonso, vinculado al exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán.

Según los agentes, de esas conversaciones se desprende que Fernández comunicó al grupo que Serrano había confirmado la contratación de Díez en Correos para trabajar en el área institucional.

El expresidente de la SEPI calificó entonces la operación como algo "bueno para todos", una afirmación que lleva a la Guardia Civil a concluir que el acceso de Díez a un puesto en una empresa pública era considerado una cuestión "estratégica" para los integrantes del grupo investigado.