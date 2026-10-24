Disturbios en el centro de Barcelona: fuego en la terraza del bar Zúrich y cargas policiales en plaza Cataluña

Varios furgones de los Mossos d’Esquadra mantienen completamente blindada la plaza Cataluña de Barcelona desde la tarde de este sábado, donde efectivos de los antidisturbios han realizado varias cargas policiales para dispersar a grupos de manifestantes concentrados en la zona, la gran mayoría de ellos encapuchados y vestidos de negro.

La actuación de las fuerzas de seguridad se intensificó después de que los Bombers lograsen extinguir las llamas de una barricada levantada con pequeños contenedores, papeleras y motocicletas en la confluencia de la calle Bergara con la plaza. Pese a las maniobras de dispersión de los agentes para desalojar el entorno, los alborotadores prendieron fuego posteriormente a parte de la terraza del emblemático bar Zúrich y a más elementos urbanos.

Los incidentes dejaron numerosos daños materiales: los manifestantes fracturaron las lunas de dos marquesinas de paradas de autobús, destrozaron un semáforo y atacaron diverso mobiliario urbano. Ante la gravedad de los altercados y con un helicóptero policial sobrevolando la zona de forma continua, grandes comercios del entorno como Zara protegieron sus accesos y escaparates, mientras las patrullas instaban a turistas y viandantes a abandonar de inmediato la plaza.

Entretanto, la acampada por el derecho a la vivienda continuaba instalada en el círculo central de plaza Cataluña, sin registrar afectación directa por el dispositivo ni por las cargas policiales.