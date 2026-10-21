Cargas policiales en la protesta contra el mitin de Abascal en A Coruña: "La coacción violenta de los socios de Sánchez"

La plaza de María Pita, en A Coruña, vivió momentos de tensión durante la visita de Santiago Abascal. Los agentes antidisturbios de la Policía Nacional cargaron contra manifestantes que protestaban contra el acto de Vox e intentaron desalojarlos de la zona.

La movilización había sido convocada por organizaciones juveniles, estudiantiles y colectivos sociales para rechazar la presencia del líder de Vox en la ciudad. La concentración reunió a miles de personas, según los organizadores, bajo consignas contra la formación y sus planteamientos políticos. Los participantes expresaron su rechazo especialmente en cuestiones relacionadas con la inmigración, la igualdad y los derechos sociales.

El dispositivo policial estableció un perímetro de seguridad para separar a los manifestantes de los simpatizantes de Vox congregados para recibir a Abascal. La intervención de los antidisturbios elevó la tensión en el entorno de la plaza coruñesa.

Agentes frente a los manifestantes en A Coruña. | X. R. B.

La visita de Abascal a A Coruña se enmarca en la precampaña de la formación de cara a las elecciones generales del 29 de noviembre. La coincidencia entre el acto político y la protesta convirtió el centro de la ciudad en escenario de una jornada de fuerte tensión política. Las cargas policiales marcaron uno de los momentos más tensos de la movilización, mientras las declaraciones de Abascal trasladaron el enfrentamiento al terreno político nacional.

Varias personas durante una concentración contra la visita del presidente de Vox, Santiago Abascal. | M. Dylan

Abascal acusa a Sánchez de utilizar la "violencia" y la "coacción"

Durante el acto, preguntado por la protesta, Santiago Abascal ha defendido que "no hay coacción" que pueda con ellos, asegurando que la presencia de los manifestantes no les da "ningún miedo". Asimismo, ha reivindicado que con un cambio de Gobierno "no será posible acosar a los ciudadanos y acudir a las plazas a impedir que la gente pueda expresarse en libertad". También ha denunciado lo que considera una estrategia de presión para mantenerse en el poder.

El líder de Vox calificó los hechos como una muestra de la "coacción violenta de los socios de Sánchez". Asimismo, acusó al presidente del Gobierno de recurrir a la "compra" y al "robo" de votos, además de utilizar la "violencia" y la "coacción" para continuar en La Moncloa.

La visita a A Coruña forma parte de la precampaña de Vox, con la que Abascal busca ampliar la implantación territorial de su partido en Galicia, donde no ha tenido presencia política e institucional hasta ahora. El dirigente pretende reforzar la visibilidad de la formación en la comunidad y ganar espacio en un escenario político en el que Vox aspira a consolidarse.

Abascal hablará con Milei, pero justifica no verle porque su "prioridad" es la precampaña

El líder de Vox, Santiago Abascal, ha avanzado que se comunicará con el presidente de Argentina, Javier Milei, este miércoles, pero ha justificado no reunirse con él en el marco de su visita a España porque su "prioridad" son los actos de precampaña que le han llevado a A Coruña por la mañana y a Avilés (Asturias) por la tarde.

El presidente de Vox, Santiago Abascal, durante un acto en la Plaza de María Pita | M. Dylan

La ausencia de un encuentro entre Abascal y Milei, aliados y amigos, ha llamado la atención porque se han visto siempre que el argentino viaja a España e incluso ha participado en actos de Vox. Voces lo atribuyen a que el líder de Vox intenta evitar una asociación con el presidente argentino para que no le identifiquen con los recortes sociales que este promueve en la nación latinoamericana.

En una declaración a los medios en A Coruña, Abascal ha recalcado que Milei es "su amigo y aliado político desde hace mucho tiempo", pero ha alegado que su "prioridad" hoy es estar con los coruñeses y los avilesinos. No obstante, mantendrá "una comunicación" con el argentino para "darle la bienvenida".

La plaza de María Pita en A Coruña con manifestantes y simpatizantes de Vox. | X. R. B.

Milei ha participado en un desayuno informativo, en el que ha aprovechado para arremeter contra el presidente, Pedro Sánchez, al que ha llamado "dictador". Requerido por las palabras del mandatario argentino, Abascal ha asegurado que "no está alejado de la realidad" y ha recordado que él mismo le ha llamado "tirano" o "autócrata" en varias ocasiones durante esta legislatura.

"Y lo mantengo: Sánchez es un peligro para los españoles, para los intereses nacionales, para las libertades, la economía, las pensiones y para la convivencia, porque todos sus socios son los extremistas que odian la libertad y la convivencia", ha agregado.

Sobre la motosierra de Milei

Asimismo, ha aludido a "la motosierra" de Milei y la posibilidad de aplicarla al gasto social en España si Vox accede a La Moncloa. Abascal ha rehusado "caer en los eslóganes" y se ha limitado a señalar que los recortes de Milei encarnados en esa motosierra "probablemente se quedan cortos" en algunos aspectos y en otros es "excesiva". "Depende de lo que hablemos, hay que hablar con mucha precisión sobre cuál es el gasto excesivo en España", ha distinguido, sin dar más detalles.

El presidente de Argentina, Javier Milei, participa en un desayuno organizado por Nueva Economía Fórum | EP

En otro punto de su intervención, Abascal ha apuntado al "gasto excesivo ideológico" que, a su juicio, está contenido en la financiación o subvenciones a partidos políticos, sindicatos u ONG, garantizando que tras las elecciones del 29N, si está en su mano, "serán revisadas". "Si alguien tiene que sacrificarse son los políticos corruptos y los sindicatos corruptos", ha recalcado, y no los españoles.

Previamente, el coordinador jurídico y líder de Vox en Bruselas, Jorge Buxadé, había justificado la ausencia de un encuentro entre Abascal y Milei esgrimiendo que el primero debe hacer campaña, y ha asegurado que "Javier lo entiende absolutamente".