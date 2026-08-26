Sánchez comparecerá en el Congreso el 3 de septiembre para explicar la gestión de la crisis en Ceuta

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, comparecerá en el Congreso de los Diputados el próximo 3 de septiembre para dar explicaciones sobre la gestión de la crisis migratoria en Ceuta. Se adelanta así la fecha comprometia para explicar la situación tras la llegada de más de 70.000 migrantes el pasado 30 y 31 de julio.

La comparecencia llega un mes después de la entrada de inmigrantes, de los que alrededor de 5.000 siguen en la ciudad autónoma, según el Ejecutivo que todavía no ha dado un número concreto.

En la primera de las comparecencias de ministros en la Cámara Baja sobre la situación en la ciudad autónoma, la responsable de Defensa, Margarita Robles, aseguró que el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) informó un día antes a la Delegación de Gobierno en la ciudad autónoma de la convocatoria para "entrar a nado".

Sin embargo, después el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, dijo que no había "ningún informe" que alertara de ello. Fuentes del Gobierno han asegurado a RTVE que en el resto del Ejecutivo no se entendieron las palabras de Robles.