Documento | Las 249 medidas del programa electoral del PP de Feijóo: vivienda, impuestos, inmigración y pensiones

El Partido Popular de Alberto Núñez Feijóo ya tiene su programa electoral para las elecciones generales del próximo 29 de noviembre. Bajo el nombre de La Reconstrucción Nacional, el documento recoge 249 medidas repartidas en 82 páginas con las que el candidato popular pretende llegar a la Moncloa y dar un giro a las políticas del Gobierno de Pedro Sánchez.

Feijóo presentó este martes el programa en un acto celebrado en Madrid, donde pidió a los ciudadanos una oportunidad para gobernar durante cuatro años y aseguró que su propuesta es la «cura con la que sanar una España herida». El texto se estructura en torno a cuatro grandes objetivos: reparar el Estado, regenerar la democracia, reunir a la nación y recuperar la ambición y la autoestima de España.

Entre los principales compromisos figuran una auditoría de la Administración en los primeros cien días de Gobierno, una reforma de las ayudas por desempleo, cambios en la política migratoria, incentivos fiscales para los jóvenes y un plan para impulsar la construcción de un millón de viviendas.

Vivienda, impuestos y ayudas para los jóvenes

La vivienda ocupa un lugar destacado en el programa electoral del PP. Feijóo plantea impulsar la construcción de un millón de viviendas, acompañado de una nueva Ley del Suelo y de una agilización de los trámites urbanísticos. Las licencias de obra nueva y rehabilitación deberán resolverse en un máximo de tres meses, con silencio positivo.

El documento también contempla derogar la actual Ley de Vivienda, eliminar las zonas tensionadas y el índice de precios, y facilitar la transformación de oficinas y locales en viviendas asequibles.

En materia fiscal, el PP propone reducir del 10% al 4% el IVA de la primera vivienda para los menores de 40 años. También plantea la denominada Hucha Hogar Joven, con una deducción del 20% sobre un ahorro anual de hasta 2.000 euros y un aval de hasta 40.000 euros.

Los jóvenes de entre 18 y 35 años también contarían con una rebaja progresiva del IRPF. Según la propuesta, no pagarían este impuesto durante su primer año de trabajo y abonarían el 25%, el 50% y el 75% de la cuota correspondiente durante los tres ejercicios siguientes.

El programa incluye además la actualización de los mínimos familiares con la inflación y una deducción familiar única, reembolsable y abonada mensualmente.

Una renta de activación que sustituirá a los subsidios

Otra de las propuestas destacadas afecta a las prestaciones sociales. Feijóo plantea unificar el ingreso mínimo vital y los distintos subsidios por desempleo en una única renta de activación, vinculada a la búsqueda de trabajo.

El objetivo declarado por el PP es que trabajar resulte más rentable que permanecer percibiendo ayudas. Para ello, propone retirar progresivamente la prestación a quienes rechacen ofertas de empleo adecuadas de manera reiterada y sin una causa justificada.

En materia laboral, el partido también anuncia medidas contra el absentismo fraudulento y una mayor protección para los trabajadores con enfermedades graves durante sus bajas médicas. Feijóo se ha mostrado partidario de que estos empleados puedan percibir el 100% de su salario.

Cambios en inmigración y nacionalidad

La política migratoria es otro de los ejes del programa. El PP promete identificar en un máximo de siete días a las personas que crucen ilegalmente la frontera y agilizar las devoluciones mediante los mecanismos europeos.

También plantea prohibir por ley las regularizaciones masivas e indiscriminadas y establecer cupos anuales de inmigración por sectores, teniendo en cuenta el desempleo, los puestos de trabajo sin cubrir y la capacidad del país en materia de vivienda y servicios públicos.

El documento contempla una nueva Ley de Nacionalidad que exigirá residencia legal y continuada, conocimiento del español y de los valores constitucionales, buena conducta cívica y estar al corriente de las obligaciones con Hacienda y la Seguridad Social. Se prevé un trato preferente para los países de la Hispanidad.

Además, Feijóo propone dar prioridad al vínculo con España a la hora de acceder a determinadas ayudas y recursos públicos.

Pensiones e inversión en infraestructuras

El programa electoral del PP recoge el compromiso de revalorizar las pensiones cada año conforme al IPC y reconstruir el Pacto de Toledo para garantizar el poder adquisitivo de los jubilados.

En infraestructuras, los populares anuncian un plan de inversión de más de 300.000 millones de euros en 15 años, movilizados junto al sector privado. El proyecto contempla actuaciones en autovías, alta velocidad, Cercanías e infraestructuras hidráulicas y energéticas.

Feijóo ha señalado que la prioridad será renovar y mantener las infraestructuras existentes antes de impulsar nuevas construcciones.

Auditoría del Estado y menos ministerios

Bajo el objetivo de reparar el Estado, el PP propone realizar una auditoría completa del gasto público, la Administración, los organismos y las empresas estatales durante los primeros cien días de Gobierno.

Sus conclusiones servirían para elaborar los primeros Presupuestos Generales del Estado de la legislatura. El partido también plantea reducir el número de ministerios, altos cargos y asesores, así como fusionar los organismos que tengan competencias duplicadas.

Otra de las medidas consiste en elaborar un Plan Nacional de Presencia del Estado para revisar, en un plazo de seis meses, las oficinas, plantillas e instalaciones públicas de todas las provincias, islas y ciudades autónomas.

En materia presupuestaria, el PP propone que una segunda prórroga consecutiva de las cuentas públicas obligue a disolver las Cortes y convocar elecciones generales.

Reformas en Justicia y regeneración democrática

El programa también incluye cambios en el funcionamiento de las instituciones judiciales. Feijóo propone que ningún candidato al Tribunal Constitucional haya ocupado cargos políticos durante los cinco años anteriores a su nombramiento y que ningún magistrado pueda decidir sobre una norma que haya impulsado previamente desde el Gobierno.

Respecto al fiscal general del Estado, plantea que deje de depender del Ejecutivo, tenga un mandato único de cinco años y no cese automáticamente cuando cambie el Gobierno. Su nombramiento requeriría un informe vinculante del Consejo General del Poder Judicial.

En materia penal, el PP promete endurecer las penas para el crimen organizado, la multirreincidencia y los delitos de corrupción. También plantea ampliar la prisión permanente revisable a determinados depredadores sexuales y a quienes se nieguen a revelar dónde se encuentra el cuerpo de una víctima.

Feijóo ha asegurado asimismo que no indultará a políticos condenados por corrupción y que impulsará una reducción de los aforamientos.

Una PAU común y más médicos en Atención Primaria

La educación y la sanidad también aparecen entre los compromisos del programa. El PP propone establecer una Prueba de Acceso a la Universidad (PAU) común en toda España, acordada con las comunidades autónomas y las universidades, para garantizar la igualdad de oportunidades.

En sanidad, el documento recoge el compromiso de incorporar al menos 4.500 médicos más a Atención Primaria.

Estas propuestas forman parte de las 249 medidas que integran el proyecto electoral del PP, que Feijóo ha presentado como una hoja de ruta para una legislatura de cuatro años y con la que pretende optar a la Presidencia del Gobierno el próximo 29 de noviembre.

El programa completo electoral del PP