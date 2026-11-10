Feijóo propone sustituir el ingreso mínimo vital por una nueva "renta de activación" condicionada a la búsqueda de empleo

El presidente del Partido Popular y candidato a la Presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo, ha anunciado que sustituirá el ingreso mínimo vital (IMV) y los actuales subsidios por una nueva «renta de activación» si llega a La Moncloa tras las elecciones generales del próximo 29 de noviembre. La propuesta forma parte del programa electoral que ha presentado este martes en Madrid, con 249 medidas y cuatro grandes objetivos: reparar el Estado, regenerar la democracia, reunir a la nación y recuperar la ambición de España.

La nueva prestación pretende unificar las ayudas actuales en un único sistema orientado a facilitar la incorporación al mercado laboral. Según ha explicado Feijóo, será compatible con el empleo desde el primer día, de manera que aceptar un trabajo suponga siempre una mejora de los ingresos del hogar.

Retirada de las ayudas por rechazar ofertas de empleo

Una de las principales condiciones de la propuesta es que los beneficiarios que puedan trabajar deberán comprometerse a participar en acciones de formación y búsqueda de empleo. Para ello, cada persona tendrá que firmar un acuerdo con un seguimiento verificable de sus obligaciones.

El programa establece que rechazar de forma reiterada ofertas de trabajo adecuadas y sin una causa justificada tendrá consecuencias. Feijóo ha asegurado que estos incumplimientos podrán provocar la pérdida gradual de las ayudas.

El líder popular ha defendido que «trabajar tiene que compensar más que no hacerlo» y ha presentado la nueva renta como un instrumento de transición hacia el empleo. La propuesta contempla, no obstante, que las personas que no puedan trabajar por motivos de incapacidad o dependencia mantengan una protección específica. La ayuda a la infancia también continuará como una prestación independiente.

Además, el PP plantea evaluar los servicios públicos de empleo en función de los puestos de trabajo que consigan para los demandantes y recoge medidas para combatir el absentismo laboral fraudulento.

Un programa electoral con 249 medidas

La nueva renta de activación es una de las principales novedades del programa electoral del PP, que Feijóo ha presentado bajo el lema de la reconstrucción. El documento recoge 249 medidas y otras ocho propuestas que la formación irá desvelando durante la campaña.

En materia económica, el partido promete aprobar los Presupuestos cada año, revalorizar las pensiones conforme al IPC, reducir la deuda pública y rebajar la presión fiscal. También plantea realizar una auditoría del gasto público si llega al Gobierno.

En el ámbito institucional, Feijóo ha anunciado reformas en el funcionamiento del Tribunal Constitucional y del Consejo General del Poder Judicial, además de comprometerse a no indultar a políticos condenados por corrupción.

En política migratoria, el candidato popular ha defendido endurecer las leyes para evitar lo que considera un regalo de la nacionalidad, aunque también propone impulsar la llegada de trabajadores para cubrir las necesidades de sectores como la construcción.

Feijóo ha asegurado durante la presentación que su futuro Gobierno no utilizará la situación heredada como excusa para incumplir sus compromisos: «No me refugiaré en la herencia recibida», ha afirmado ante los asistentes.