Documento | Feijóo reclama declarar Ceuta situación de interés para la Seguridad Nacional

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha exigido este jueves al Gobierno una respuesta “firme y contundente” ante la crisis migratoria que atraviesa Ceuta, donde en los últimos días se ha registrado un incremento de llegadas desde Marruecos.

Feijóo ha calificado la situación de “avalancha sin precedentes” y ha reclamado al Ejecutivo que active los “instrumentos excepcionales” previstos en el ordenamiento jurídico, empezando por la declaración de Ceuta como situación de interés para la Seguridad Nacional.

La carta de Feijoó que compartió en redes sociales pidiendo declarar Ceuta de interés para la Seguridad Nacional. | La Región

El líder popular ha asegurado que esta petición cuenta con el respaldo de la clase política ceutí y ha advertido de que la situación es “imposible de gestionar sin mecanismos extraordinarios”. En este sentido, ha reclamado recuperar el control efectivo de la frontera, garantizar la devolución de quienes hayan entrado irregularmente y reforzar la presencia de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

El PP sostiene que la cifra de llegadas podría haber alcanzado entre 30.000 y 40.000 personas, aunque esta estimación procede de fuentes policiales citadas por medios nacionales. Feijóo ha defendido que se necesita un “despliegue de medios masivo” y ha acusado al Gobierno de actuar tarde ante una situación que, a su juicio, afecta a la seguridad y la convivencia en la ciudad autónoma.

El presidente del PP también ha expresado su apoyo al presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, que ha pedido al Gobierno central medidas extraordinarias ante la presión migratoria. Feijóo ha advertido además de la inquietud existente entre los ciudadanos y comerciantes ceutíes y ha reclamado que el Ejecutivo transmita un mensaje claro de respaldo a la ciudad.

La petición del líder popular se produce después de que el Gobierno haya anunciado el refuerzo de los efectivos policiales y el despliegue de unidades del Ejército para apoyar la respuesta en Ceuta, aunque por el momento mantiene su negativa a declarar una emergencia nacional de interés para la Seguridad Nacional.