Elecciones en Andalucía 2026, en gráficos: participación y resultados por ayuntamientos
TABLAS Y MAPAS
El PP gana las elecciones pero se queda a dos escaños de la mayoría absoluta y necesitaría a Vox para gobernar en Andalucía. Así han votado los andaluces.
Los resultados de las Elecciones en Andalucía, partido a partido.
- El PP gana las elecciones autonómicas en Andalucía y consigue 53 escaños. Esta cifra supone cinco menos que los 58 parlamentarios obtenidos en los comicios de 2022 y le dejan a dos diputados de la mayoría absoluta, fijada en 55 escaños.
- Por su parte, el PSOE consigue 28 diputados --dos menos que los 30 obtenidos en las pasadas elecciones autonómicas--.
- Vox repite como tercera fuerza y obtiene 15 escaños frente a los 14 parlamentarios que sumaron hace cerca de cuatro años.
- Adelante Andalucía consigue la cuarta posición con ocho escaños, tras contar con dos diputados durante los últimos cuatro años en el Parlamento.
- La coalición Por Andalucía, que integra IU y Podemos junto a otras fuerzas de izquierda, logra cinco diputados, los mismos que en la última legislatura.
Estos son algunos de los gráficos, tablas y mapas que ayudan a entender el resultado de las Elecciones en Andalucía 2026.
Infografía con resultado de las elecciones en Andalucía por provincias, con una comparación entre la primera, segunda y tercera fuerza con respecto a 2022
En comparación con 2022, estos son los partidos políticos que más votos ganan y pierden en el conjunto de Andalucía:
Y en cada provincia:
Por último, estas son las candidaturas que no han logrado representación parlamentaria:
Participación
La participación se situó en el 63,02%, siete puntos más que en 2022.
Los datos más altos de participación por provincias se situaron en Jaén, Córdoba, Sevilla y Granada:
Contenido patrocinado
También te puede interesar
CAYÓ POR UN BARRANCO
Detienen a Jonathan Andic, acusado de la muerte de su padre, el fundador de Mango
Lo último
“una oportunidad histórica”
Greenfiber presenta alegaciones contra el archivo del proyecto de Altri en Palas de Rei