Elecciones en Andalucía 2026, en gráficos: participación y resultados por ayuntamientos

TABLAS Y MAPAS

 El PP gana las elecciones pero se queda a dos escaños de la mayoría absoluta y necesitaría a Vox para gobernar en Andalucía. Así han votado los andaluces.

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Publicado: 17 may 2026 - 22:26 Actualizado: 18 may 2026 - 07:56
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Los resultados de las Elecciones en Andalucía, partido a partido.

  • El PP gana las elecciones autonómicas en Andalucía y consigue 53 escaños. Esta cifra supone cinco menos que los 58 parlamentarios obtenidos en los comicios de 2022 y le dejan a dos diputados de la mayoría absoluta, fijada en 55 escaños.
  • Por su parte, el PSOE consigue 28 diputados --dos menos que los 30 obtenidos en las pasadas elecciones autonómicas--.
  • Vox repite como tercera fuerza y obtiene 15 escaños frente a los 14 parlamentarios que sumaron hace cerca de cuatro años.
  • Adelante Andalucía consigue la cuarta posición con ocho escaños, tras contar con dos diputados durante los últimos cuatro años en el Parlamento.
  • La coalición Por Andalucía, que integra IU y Podemos junto a otras fuerzas de izquierda, logra cinco diputados, los mismos que en la última legislatura. 

Estos son algunos de los gráficos, tablas y mapas que ayudan a entender el resultado de las Elecciones en Andalucía 2026.

Infografía con resultado de las elecciones en Andalucía por provincias, con una comparación entre la primera, segunda y tercera fuerza con respecto a 2022

Comparativa de los resultados electorales por provincias.
Comparativa de los resultados electorales por provincias. | Europa Press

En comparación con 2022, estos son los partidos políticos que más votos ganan y pierden en el conjunto de Andalucía:

Y en cada provincia:

Por último, estas son las candidaturas que no han logrado representación parlamentaria:

Participación 

La participación se situó en el 63,02%, siete puntos más que en 2022.

Los datos más altos de participación por provincias se situaron en Jaén, Córdoba, Sevilla y Granada:

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