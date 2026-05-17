Elecciones en Andalucía 2026, en gráficos: participación y resultados por ayuntamientos

Los resultados de las Elecciones en Andalucía, partido a partido. El PP gana las elecciones autonómicas en Andalucía y consigue 53 escaños. Esta cifra supone cinco menos que los 58 parlamentarios obtenidos en los comicios de 2022 y le dejan a dos diputados de la mayoría absoluta, fijada en 55 escaños.

Por su parte, el PSOE consigue 28 diputados --dos menos que los 30 obtenidos en las pasadas elecciones autonómicas--.

Vox repite como tercera fuerza y obtiene 15 escaños frente a los 14 parlamentarios que sumaron hace cerca de cuatro años.

Adelante Andalucía consigue la cuarta posición con ocho escaños, tras contar con dos diputados durante los últimos cuatro años en el Parlamento.

La coalición Por Andalucía, que integra IU y Podemos junto a otras fuerzas de izquierda, logra cinco diputados, los mismos que en la última legislatura.

Estos son algunos de los gráficos, tablas y mapas que ayudan a entender el resultado de las Elecciones en Andalucía 2026.

Infografía con resultado de las elecciones en Andalucía por provincias, con una comparación entre la primera, segunda y tercera fuerza con respecto a 2022

Comparativa de los resultados electorales por provincias. | Europa Press

En comparación con 2022, estos son los partidos políticos que más votos ganan y pierden en el conjunto de Andalucía:

Y en cada provincia:

Por último, estas son las candidaturas que no han logrado representación parlamentaria:

Participación

La participación se situó en el 63,02%, siete puntos más que en 2022.

Los datos más altos de participación por provincias se situaron en Jaén, Córdoba, Sevilla y Granada: