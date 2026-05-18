Juanma Moreno, tras ganar las elecciones de Andalucía: “No hay matrícula pero sí sobresaliente”

Juanma Moreno Bonilla celebró el resultado de las elecciones, aunque lamentó no poder alcanzar la mayoría absoluta. “Nos marcamos tres objetivos, el primero era ganar y hemos ganado con casi 150.000 votos más” y casi 20 puntos por delante de la segunda fuerza política. “El primer objetivo lo hemos cumplido”, afirmó. “El segundo objetivo era ganar en las ocho provincias, y en las ocho la primera fuerza ha sido el PP”, continúa Moreno Bonilla. “El tercer objetivo, nos hemos quedado muy cerca a dos escaños, era complicado, ya advertimos que iba a depender de los restos (...) No hemos sacado matrícula de honor, pero sí un sobresaliente”.

“Los andaluces nos han dado un mandato claro y definitivo, que sigamos transformando Andalucía”. “Ese mandato lo vamos a cumplir (...) este candidato aspira a dar cuatro años más de estabilidad a Andalucía”, insistió el candidato del PP. “Desde mañana mismo nos ponemos a trabajar para dar solución a los problemas”, continuó el candidato del PP. “Nos corresponde como fuerza mayoritaria la responsabilidad de formar gobierno y gobernar”. “Que sepan los andaluces que nos vamos a dejar la piel por vosotros”, recalcó el candidato del Partido Popular.

Moreno Bonilla recibió las felicitaciones de sus compañeros de partido. Tanto el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, como el secretario general de los “populares”, Miguel Tellado, le felicitaron una vez que se confirmaron los resultados. También otros presidente autonómicos, como Isabel Díaz Ayuso, felicitó al candidato andaluz.

María Jesús Montero: “No es buen resultado”

María Jesús Montero. | Europa Press

La candidata del PSOE-A, María Jesús Montero reconoció en su comparecencia ante los medios que los resultados de los socialistas no habían sido buenos. “No son para nosotros unos buenos resultados”, reconoce Montero. “Tomamos nota de lo que los andaluces nos expresan, analizaremos con detalle lo que se desprende del voto emitido. Este partido aprende y está permanentemente en la mejora”.

La candidata socialista felicitó a Moreno Bonilla y aseguró que lo hizo telefónicamente. “Sabemos cómo administrar el voto para que la dignidad de Andalucía y los servicios públicos guíen nuestras decisiones. Vamos a ejercer la oposición al gobierno de las derechas (...) El PP ha bajado en estas elecciones y tenemos que redoblar los esfuerzos porque la ciudadanía vive en primera persona ese deterioro”.

María Jesús Montero incidió en que son la alternativa al Partido Popular y a Vox. “Somos la única alternativa real a la derecha, las derechas conjuntas o la derecha individual”, aseguró Montero. Afirmó que seguirán trabajando “para ganar” en las próximas autonómicas y en todas las convocatorias que haya.

Manuel Gavira: “Se votó la prioridad nacional”

Manuel Gavira. | Europa Press

El candidato de Vox, Manuel Gavira, celebró que el PP haya perdido la mayoría absoluta en Andalucía y le pidió que “escuche” a los andaluces, que quieren “prioridad nacional”. En un ambiente de euforia por haber ganado un escaño, hasta 15, y sobre todo por poder condicionar al PP, Gavira fue el primero de los candidatos en comparecer tras los comicios.

El candidato de Vox Gavira agradeció el apoyo a sus afiliados, simpatizantes y “el más de medio millón de andaluces que han confiado en Vox y que han optado por nosotros en estas elecciones”. “No les vamos a defraudar, y no les vamos a decepcionar, vamos a estar a la altura y a defender cada uno de esos votos”. Gavira felicitó al PP y a Moreno Bonilla. “Esperamos del PP que escuchen a los andaluces, porque han hablado claro y les han dicho al gobierno de Andalucía que es lo que quieren (...) han dejado claro lo que quieren, y es prioridad nacional”, añadió el candidato de Vox en su comparecencia ante los medios.

Maíllo: “No se pudieron alcanzar las expectativas”

Antonio Maíllo. | Europa Press

Antonio Maíllo, candidato de Por Andalucía, manifestó que el resultado “no cumple” las expectativas de su partido a pesar de mantener los cinco escaños que su grupo tenía desde 2022. “El resultado electoral no cumple con nuestras expectativas de crecimiento ni con el objetivo de echar a Moreno Bonilla y al PP de la Junta de Andalucía”, dijo. “Estamos orgullosos de nuestro trabajo y del que vamos a hacer, de seguir intentando ser una izquierda útil que defienda los servicios públicos, que defienda los valores solidarios que nos caracterizan en Andalucía y la apuesta y defensa de lo común que forma parte de nuestra forma de ver la vida”, prometió Maíllo.

Adelante Andalucía celebra su gran ascenso

El candidato de Adelante Andalucía, José Ignacio García, afirmó tras hacerse públicos los resultados de las elecciones: “De momento no hemos echado a las derechas, pero hoy se han puesto las bases para echar mañana a las derechas de Andalucía”. “Hoy podemos decir que Adelante Andalucía le ha quitado la mayoría absoluta al Partido Popular”, insistió. “Una fuerza de izquierda ha superado a los fascistas en dos provincias. Tiempo al tiempo, porque os vamos a superar en todas las provincias. Es posible superar a Vox desde la izquierda. Vamos a conseguirlo”, animó García. También dio las gracias a los casi 400.000 andaluces “que han votado hoy por el andalucismo”.